Charmezanger Steve Tielens schakelt ‘Huizenjagers’ in om nieuwe woonst te vinden KD

23 september 2019

07u50

Bron: VIER 0 TV Er duiken steeds vaker bekende gezichten op in ‘Huizenjagers’. Deze week gaat charmezanger Steve Tielens op zoek naar een woonst in Antwerpen. Ook ‘De Dag’-bedenkster Julie Mahieu verschijnt in het programma, al is zij niet zelf op zoek naar een pand. Haar stiefmama wil in de Antwerpse rand gaan wonen omdat het zowel rustig als uiterst goed gelegen is.

Op maandag 23 september gaat charmezanger Steve Tielens samen met zijn vrouw Veerle op zoek naar een nieuwe woning. Het koppel wil graag wat groener gaan wonen, momenteel wonen ze namelijk in een rode zone op vlak van de luchtkwaliteit en daar willen ze graag verandering in brengen. Liefst van al verhuizen ze naar ergens waar het gezellig en knus is. Een echte must is wel een grote living, waar iedereen samen de polonaise kan dansen. Op dinsdag gaan de Belgische voetballer Lander De Keersmaeker en zijn vriendin Diana op zoek naar een eigen stulpje. Het koppel zoekt iets in moderne stijl met klassieke elementen. Hoge plafonds mogen daarbij niet ontbreken, want Diana wil haar antieke kroonluchter kunnen ophangen. Op donderdag 26 september sluit Rit, de stiefmoeder van Julie Mahieu, de week af. Rit is gepassioneerd door schilderen en zoekt een plaats om in alle rust te kliederen.

‘Huizenjagers’, vanaf 23 september om 19u40 op VIER.