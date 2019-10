Charlotte uit ‘Boer Zoekt Vrouw’ twijfelde om toch mee te gaan naar Canada: “Ik voelde mij tweede keuze” WN

08 oktober 2019

10u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Na de groepsdate bleef Charlotte (25) teleurgesteld achter, toen ze niet bij de drie uitverkorenen van boer Stephan hoorde. Toen bleek dat ze toch mee mocht richting Canada, reageerde ze erg terughoudend. In Dag Allemaal vertelt ze wat er door haar hoofd ging.

De druk lag hoog voor boer Stephan. Heel wat meisjes stonden klaar om mee naar Canada te vertrekken, en maar drie konden een felbegeerd ticket bemachtigen. En dat terwijl boer Stephan eigenlijk vier meisjes in gedachten had. Uiteindelijk viel zijn keuze op Sara, Evelien en Aline. “Alle meisjes waren ervan overtuigd dat Stephan Aline ging meenemen, omdat zij eigenlijk de vrouwelijke versie van hem is”, vertelt briefschrijfster ­Charlotte. “Het was wel een ontgoocheling, toen ik er niet bij was.” Maar gelukkig voor Charlotte werden de spelregels voor Stephan een beetje aangepast, waardoor hij zijn vierde uitverkorene toch mocht meenemen. En dat was zij.

Was je opgelucht toen je plotseling toch mee mocht?

Ik was in het begin een beetje terughoudend, omdat ik mij tweede keuze voelde. Maar uiteindelijk vond ik dat ik deze kans moest grijpen. Stephan heeft tenslotte naar mij gevráágd, dat betekent toch iets. Ik was vooral bang voor de reactie van de andere meisjes.

Hoezo?

Ah, omdat zij op die manier nog minder tijd met Stephan konden doorbrengen. In het begin waren ze heel blij om mij te zien, maar later drong het wel tot hen door dat ze nu een extra concurrente hebben. Zij kregen de indruk dat zij niet meer goed genoeg waren.

Waarom doe jij eigenlijk mee aan ‘Boer Zkt. Vrouw’?

Omdat ik, net zoals Stephan, heel graag in het buitenland wil werken. Tijdens mijn lerarenopleiding heb ik een halfjaar in Zweden en Lapland gewoond. Daar ben ik verliefd geworden op de natuur en het leven in afzondering.

Welk werk zou jij dan willen doen?

Ik heb in Zweden het diploma van survival-leerkracht behaald. Mijn eerste examen was fruit drogen, omdat je licht gepakt moet zijn om zo lang mogelijk te kunnen overleven met zo weinig mogelijk voedsel. We leerden ook onder meer om op zoveel mogelijk verschillende manieren vuur te maken, een sauna te bouwen en technieken om te overleven in een sneeuwstorm. Ik denk dat ik dus wel gewapend ben tegen het harde leven op den buiten.

Geen streepje voor

Paardenboer Stephan is blij dat hij uiteindelijk ook Charlotte mocht meenemen. “Ik mocht sowieso maar drie meisjes mee naar Canada nemen, maar ik wilde ook Charlotte echt wel beter leren kennen. Met een speeddate van vijf minuten en een uitstap met zes lukt dat niet, hé. Bovendien is Charlotte van nature nogal een stil meisje”, vertelt hij. Dat de spelregels uiteindelijk aangepast zouden worden, had hij niet verwacht. “Wij hebben geregeld contact met het productiehuis, om te vragen of alles in orde is en om praktische zaken te regelen. Tijdens één van die gesprekken vroegen ze of ik nog content was van mijn keuze. ‘Ja’, heb ik geantwoord, maar ik heb er wel bij gezegd dat ik het jammer vond van Charlotte. En dat heeft hen blijkbaar aan het denken gezet.” Toch wil dit niet zeggen dat Charlotte een streepje voor heeft, laat hij optekenen: “De andere meisjes moeten niet jaloers zijn op Charlotte, want ze beginnen allemaal op gelijke voet. Echt waar.”

Lees het volledige interview met Stephan in Dag Allemaal