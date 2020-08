Charlotte Timmers maakt opwachting in Nederlandse dramareeks BDB

11 augustus 2020

08u00

Bron: NB 0 TV Charlotte Timmers (32), bekend van haar rollen in ‘Wat Als?' en ‘Studio Tarara’ is vanaf zondag 30 augustus te zien in de dramareeks ‘Commando’s’ op de Nederlandse zender NPO3. In de tiendelige serie eindigt een missie van een Special Forces-team in een nachtmerrie.

In ‘Commando’s’ wordt oud-commando John de Koning (Werner Kolf), die getraumatiseerd is door een mislukte missie in Nigeria, geconfronteerd met een moordenaar die zijn voormalige strijdmakkers probeert te elimineren. Hij gaat het gevecht aan, maar belandt in een oorlog waarin hij zijn maten, zijn gezin en zichzelf dreigt te verliezen.

Hoofdrollen zijn weggelegd voor Nederlandse acteurs Werner Kolf, Teun Kuilboer, Kay Greidanus, Egbert-Jan Weeber, Chiem Vreeken en Bilal Wahib. Timmers speelt de rol van Isabella De Sutter, die werkzaam is bij Europol. De tiendelige serie is vanaf 30 augustus te zien bij AVROTROS op NPO 3.