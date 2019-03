Charlotte Timmers is al even loslippig als haar personage Kim in ‘Studio Tarara’ Wim Nijsten

05 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Hij was haar highschool sweetheart, bracht haar in contact met Tim Van Aelst en koppelde haar aan haar huidig lief, regisseur Robin Pront (32). Charlotte Timmers (30), visagiste Kim uit ‘Studio Tarara’, heeft veel te danken aan jeugdvriend Matteo Simoni (31). Maar haar rol in ‘Studio Tarara’ heeft ze helemaal zélf verdiend.

Voor haar personage Kim liet Charlotte Timmers - die u misschien nog kent uit ‘Wat Als?’ en ‘Beau Séjour’ - zich inspireren door haar vroegere babysit. “Zij leek een beetje op Kim en had exact hetzelfde kapsel”, lacht ze. “Ik speel een kleinere rol in ‘Studio Tarara’, maar ik was wel erg betrokken. In de opnameperiode ging ik geregeld in tweedehandswinkels op zoek naar toffe kleren voor Kim, en dan stuurde ik foto’s naar de kleedsters. Tot die zeiden: ‘Oké Charlotte, het is nu wel genoeg. Je hebt het meest kleren van iedereen, meer zelfs dan de hoofdrollen.” (lacht)

