Charlotte is de nieuwe partner van Andy Peelman in 'De Buurtpolitie': "Maar een rol in 'Familie' zie ik ook wel zitten" Michael Vanderleyden

14 september 2018

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV Het is even wennen voor de fans van ‘De Buurtpolitie’. In het tiende seizoen wordt inspecteur Koen niet langer geflankeerd door hoofdinspecteur Tineke. Actrice Nicoline Hummel (38) zwaaide de serie vaarwel, waardoor vtm op zoek moest naar een nieuwe partner voor Andy Peelman (34). En dat is Charlotte De Groof (30), alias Lotte Vissers. Vorig jaar was ze al geregeld te zien in ‘De Buurtpolitie’, en nu is ze er fulltime bij. 

"Dit is een ongelooflijk cadeau", zegt Charlotte aan Tv Familie. "Toen ik auditie ging doen voor ‘De Buurtpolitie’ was dat eigenlijk voor een terugkerende gastrol."

Maar dat draaide dus anders uit.

Inderdaad. Tijdens de bewuste auditie bleek het ineens om een nieuwe hóófdrol te gaan. Ze zagen in mij blijkbaar een goeie halfzus voor Koen. Dus, wie ben ik om dat tegen te spreken? (lacht)

Was je al een trouwe kijker van ‘De Buurtpolitie’?

Ik kende de reeks eerlijk gezegd niet zo goed... Ik wist dat ‘De Buurtpolitie’ een succes is, ja. Maar door mijn job ben ik nooit thuis op het uur dat de serie wordt uitgezonden. Nu neem ik alles op en kijk ik uiteraard wél.

Jouw voorgangster Nicoline/Tineke was enorm populair.

Inderdaad. Daarom ben ik blij dat ik een nieuw personage speel en ik niet moet proberen Tineke te vervangen. Dat zou niet lukken. Nicoline is zo’n goeie actrice. Vorig jaar wisselden we af als partner van Andy/Koen, maar we stonden toch een aantal keren samen op de set. Nicoline gaf me toen handige tips. Net als de andere vaste acteurs. 

Jij belandde, om het zo te zeggen, in een warm nest?

Precies. En dat was een opluchting. Want als outsider was ik toch wat bang om ineens bij een ploeg te komen die al zolang samenwerkt. En hoe zouden de fans van ‘de Buurtpolitie’ op mijn komst reageren? Wel, mijn angst was nergens voor nodig.

De kijkers dragen vooral Andy Peelman op handen. Snap je dat hij zó populair is? 

Absoluut. Andy is een topkerel, zowel op als naast de set. Hij heeft een warme, maar sterke persoonlijkheid, is superprofessioneel, maar blijft tegelijk zichzelf. En hij is altijd - maar dan ook áltijd - goedgezind. 

Er wordt al eens gezegd dat sommige acteurs van ‘De Buurtpolitie’ er moeite mee hebben dat Andy meer dan anderen in beeld komt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN