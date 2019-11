Charlotte De Bruyne uit ‘De Twaalf’ werd op haar 18e stapelverliefd op haar regisseur: “Een man van 30... Dat hoort toch niet!” Jan Ruysbergh

20 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Op achttienjarige leeftijd leerde Charlotte De Bruyne (29), alias juryvoorzitster Holly uit de Eén-krimi ‘De Twaalf’, haar echtgenoot kennen. Maar die liefdesrelatie lokte venijnige reacties uit, aangezien Alexander een stuk ouder was, vertelt ze in Dag Allemaal. “Mijn ouders hebben me wel altijd gesteund.”

Toen Charlotte De Bruyne haar man leerde kennen, was ze achttien. Alexander was de regisseur van haar theatergezelschap Ontroerend Goed. Daar zou nu, in #MeToo-tijden, over gesproken worden, stellen we. “Dat zou weleens kunnen, ja. Ik vraag mij af of Alexander dan terughoudender zou zijn geweest. Maar goed, er waren toen ook mensen die dachten: ‘What the fuck, een dertigjarige met zo’n jong ding... Dat kan toch niet!”

Heb jij zulke opmerkingen ­moeten slikken?

Van mijn ouders zeker niet. Die hebben me altijd gesteund. Ze kenden Alexander, en zagen dat ik gelukkig was met hem. Maar er kwamen wel nogal, euh, conservatieve reacties van vrouwen van Alexander zijn leeftijd. En van leeftijdgenoten van mezelf. Jongens vooral. Die zagen onze relatie als een soort bedreiging. Zo van: ‘Nee, zo hoort het niet. Die is van óns!’ (lachje)

Jongens die vonden dat Alexander maar een lief van zijn eigen leeftijd moest zoeken?

Zoiets, ja. Kijk, ik ben nu zelf bijna zo oud als Alexander was toen wij een koppel werden. Als ik nu kijk naar iemand van achttien, denk ik: ‘Ah ja, da’s echt wel jong.’ En in het huidige #MeToo-klimaat... Maar bon, ik hoop niet dat mensen met een leeftijdsverschil niet meer verliefd op elkaar mogen worden. De romanticus in mij zegt: liefde overwint alles.