Charlie Sheen wil reboot 'Two And A Half Men' MVO

30 mei 2018

07u04 0 TV Charlie Sheen (52) zag zijn kans schoon toen dinsdag de stekker uit de reboot van 'Roseanne' werd getrokken. De acteur zette gelijk een reboot van zijn eigen hitshow Two And A Half Men in de etalage.

"Adios Roseanne. Hashtag Not Winning. Toedeloe.", twitterde Charlie. "De weg is nu vrij voor onze reboot." Hij plaatste daarbij een foto van een oud script van 'Two And A Half Men'. Daarbij voegde als hashtag toe: 'de terugkeer van Charlie Harper', zijn personage in de serie die hij in 2011 na een knallende ruzie met de producent verliet.

Charlie was niet de enige die een terugkeer van zijn eigen show voorstelde aan zender ABC. Bryan Fuller twitterde een foto van zijn serie 'Pushing Daisies' met de tekst: "Ik wil niet opportunistisch zijn, maar als jullie nog iets zoeken om het Roseanne-gat te vullen met een andere voormalige ABC-show...". Producent Kevin Biegel bepleitte een terugkeer van zijn comedy Enlisted met een speciaal aanbod: hij zou de hele crew van 'Roseanne' aannemen om die reboot te maken.

