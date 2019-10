Charli XCX maakt debuut op Netflix MVO

23 oktober 2019

Bron: ANP 0 TV Charli XCX treedt in de voetsporen van collega Selena Gomez. Ze mag namelijk nu ook (uitvoerend producent van een Netflix-serie( op haar cv zetten. Het gaat om een zesdelige documentairereeks over de band Nasty Cherry, een zij-project van Charli XCX.

De Britse singer-songwriter zette de band eerder dit jaar zelf op. In de documentaire is te zien hoe dat in zijn werk ging en zijn de eerste stappen van Nasty Cherry als groep te volgen. ‘I’m With the Band: Nasty Cherry’ is vanaf 15 november te zien.

Selena Gomez was eerder mede-verantwoordelijk voor de populaire serie ‘13 Reasons Why’.