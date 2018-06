Channing Tatum zet 'Britain's Got Talent' op z'n kop KD

04 juni 2018

15u54 0 TV Gisterenavond zag een miljoenenpubliek hoe 'Lost Voice Guy' - een komiek zonder stem - dit seizoen van 'Britain's Got Talent' won. Op Twitter ging de aandacht van het publiek echter vooral naar Channing Tatum. De 'Magic Mike'-acteur verscheen onverwacht op het toneel om zijn tournee te promoten.

Channing Tatum had een filmpje opgenomen om het publiek warm te maken voor een 'Magic Mike'-act. In één adem verontschuldigde hij zich ook omdat hij er niet bij kon zijn. Zijn excuses bleken niet veel later een leugentje te zijn, want de acteur kwam alsnog op het podium opdraven. Omringd door halfnaakte dansers - zelf hield hij zijn kleren aan - onthulde de acteur dat hij Magic Mike nu ook live op het Britse publiek los zal laten. Eerder toerde er al een liveshow in de VS. De Britse variant 'Magic Mike - The Musical' is vanaf november te zien op West End.

Fans op Twitter waren laaiend enthousiast om de Amerikaanse acteur op het podium te zien. "Hoe druk ik op mijn Golden Buzzer?", vroeg de Britse comedienne Lauren Pattison zich af. "Stem op Channing Tatum om 'Britain's Got Talent' te winnen", suggereerde een andere Twitteraar. Niet de winnaar van de avond, maar hij ging met de aandacht van menig kijker lopen. Al zal dat voor de winnende act hoogstwaarschijnlijk worst wezen. Lee Ridley, een komiek die door een aandoening zijn stem verloor en optreedt onder de naam 'Lost Voice Guy', won dit seizoen en verdiende zo 250.000 pond (oftewel zo'n 285.000 euro).