Céline Dion schittert in ‘Carpool Karaoke’ met James Corden MVO

21 mei 2019

07u12 3 TV ‘The Late Late Show’-presentator James Corden pakt alweer uit met zijn favoriete rubriek: ‘Carpool Karaoke’. Deze keer is niemand minder dan Céline Dion zijn partner om naar het werk te rijden, en zij pakt uit met hoge noten.

Het ritje van Céline loopt echter niet volledig over rozen, want volgens haar assistentes is ze véél te gehecht aan haar schoenen en heeft ze veel te veel paren. James dwingt haar dus om enkele schoenen die ze bijna nooit draagt weg te geven aan vrouwen die ze tegenkomen langs de weg. Het zal je maar overkomen, een paar schoenen van Céline Dion in je handen gestopt krijgen op weg naar de supermarkt...