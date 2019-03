Celien Deloof, dochter van Margriet Hermans, deze week te zien in ‘Huizenjagers’ TK

17 maart 2019

15u18 0 TV Vanaf morgen zetten drie nieuwe Huizenjagers alles op alles in de Noorderkempen, de regio rond Kapellen, Turnhout en Mol. Eén van de makelaars is alvast geen onbekend gezicht: Celien Deloof, de dochter van Margriet Hermans.

Celien rolde in de vastgoedwereld door haar man Nico, die ze leerde kennen in de coulissen van een optreden van haar mama. Nu hebben ze ook een eigen kantoor met de toepasselijke naam ‘CN Vastgoed’. Zangtalent heeft ze alvast in overvloed, maar kan ze de andere makelaars een toontje lager doen zingen? In de eerste aflevering mag ze zich al meteen bewijzen voor profvoetballer Jimmy De Jonghe en zijn vriendin Vanessa, die op zoek zijn naar een grote villa mét zwembad.

Eén van de andere makelaars is de 47-jarige Bart. Hij is de zaakvoerder van ‘Home id’ in Turnhout. Hij komt uit een huizenbouwersfamilie en kreeg de microbe van het vastgoed binnen met de paplepel. En ook de 34-jarige Mara heeft heeft al wat ervaring in het immowereldje. Eén jaar geleden stampte ze het kantoor ‘Vastigo’ in Malle uit de grond. Haar vader werkt in hetzelfde gebouw dus ze kan altijd bij hem terecht voor advies.