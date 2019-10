Celien, de dochter van Margriet Hermans, over gemene reacties op haar overgewicht: “Zelfs na mijn operatie kreeg ik haatberichten” MVO

23u09 0 TV Is de Belg te dik? Voor het eerst zijn er meer Belgen mét dan zonder overgewicht. We eten te veel, bewegen te weinig en dat is allesbehalve gezond. Wat kunnen we eraan doen? En is het gevaarlijk? Celien Deloof, de dochter van Margriet Hermans, praat erover met Danira in ‘Vandaag’.

“Ze bedoelen het grappig, maar het komt zo hard binnen”, aldus Celien. “Ik stond eens een keer op het podium met mama en Luc Caals. Toen zei iemand: ‘Vandaag hebben we de dik voor mekaar-show’. En ik kan me best inbeelden dat het grappig bedoeld was en dat dat voor het publiek een ludiek moment is geweest, maar op dat moment zak je bijna letterlijk en figuurlijk door het podium. Dat komt hard aan.”

“Mensen hebben door de sociale media geen filter meer,” gaat ze verder. “Vlak na mijn operatie las ik ergens: ‘Nu kan ze zich samen met haar ma terug gaan volsteken, en dan zien we ze binnen vijf jaar wel terug op de operatietafel’.”

Ze vertelt ook over het moment waarop ze de klik maakte, en wiste dat ze écht wilde afvallen. “In het vliegtuig moest ik bijna een tussenstukje vragen om mijn gordel dicht te krijgen. Toen dacht ik ‘nu is het genoeg’.”