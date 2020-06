CAZ zendt ‘Wat nu weer?!’ opnieuw uit, maar zonder acteur die werd veroordeeld voor kinderporno MVO

23 juni 2020

07u32 2 TV ‘ David Verbeeck, de acteur de veroordeeld werd voor bezit van kinderporno, worden echter geschrapt. Wat nu weer?!’ , de controversiële jongerenreeks van VTM uit de jaren ‘90, zal opnieuw worden uitgezonden op CAZ. De afleveringen met

De misdaden van Verbeeck, een leerkracht, kwamen in 2015 aan het licht toen hij zijn gsm uitleende aan enkele studenten. Zij vonden pornografische afbeeldingen van kinderen op het toestel en lichtten de politie in. De man kreeg een celstraf van 30 maanden en moest verplicht in behandeling. Net als Guy Van Sande wordt hij door VTM voorgoed van het scherm gebannen. Enkel de afleveringen waar hij niet in voorkomt zullen worden uitgezonden.

In ‘Wat nu weer?!’ zien wel een paar andere bekende gezichten terug, zoals Sandrine André, Geena Lisa en Gunther Levi.

