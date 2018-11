CAZ herdenkt Wapenstilstand met marathon ‘Blackadder Goes Forth’ TDS

08 november 2018

17u16

Bron: VTM 0 TV Op zondag 11 november, Wapenstilstand, brengt CAZ op het einde van de oorlogsweek 7 Days of War een hele avond lang marathonuitzendingen van ‘Blackadder Goes Forth’.

‘Blackadder Goes Forth’ is het vierde seizoen van de Britse comedyreeks ‘Blackadder’ van Richard Curtis en Ben Elton met Rowan Atkinson a.k.a. Mr. Bean, Stephen Fry, Hugh Laurie en Tim McInnerny.

De reeks speelt zich af in 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog. Rowan Atkinson is in dit seizoen te zien als Captain Edmund Blackadder van het Britse leger. Elke aflevering probeert Blackadder, samen met Baldrick en George te ontsnappen uit de loopgraven. De serie staat vooral bekend om zijn kritiek op het leiderschap van het Britse leger.

Zondag van 20u40 tot en met 23u20 zijn alle 6 afleveringen van het seizoen na elkaar te bekijken bij CAZ.