Cathérine volgt organisatie Animal Rights: "Ik heb sindsdien geen eieren meer gegeten"

In de tweede aflevering van Cathérine dringt dierenrechtenorganisatie Animal Rights 's nachts binnen in een kippenbedrijf om er beelden te maken van de schrijnende levensomstandigheden van duizenden legkippen. Dat nachtelijk avontuur heeft een diepe indruk nagelaten op haar: "Ik ben dol op eieren, maar sinds die avond in het kippenbedrijf heb ik er amper nog gegeten".

Het grote publiek kent Animal Rights van de undercover beelden die ze maakten in onder andere de slachthuizen in Tielt en Izegem. Die beelden zorgden voor een golf van verontwaardiging in Vlaanderen. En dat is net de bedoeling. “We weten dat het gebeurt. Als we het kunnen vastleggen op beeld kunnen we het ook aan andere mensen tonen”, aldus actievoerder Nadine.

Animal Rights wil alle vleesbedrijven laten sluiten. Cathérine wil weten of ze dat menen en hoe ze dat willen aanpakken. Ze duikt onder in hun wereld. Zo maakt ze kennis met de actievoerders, gaat ze mee naar een demonstratie bij een farmabedrijf en volgt ze de harde kern tijdens de voorbereidingen van hun nachtelijke tocht in het kippenbedrijf.

Na de varkens en runderen zijn de legkippen aan de beurt. Cathérine ziet met eigen ogen hoe zo’n 130 000 kippen samenhokken in veel te kleine kooien. Kadavers liggen tussen kippen die hun doodstrijd nog aan het leveren zijn. De zogezegde ‘scharrelkippen’ zijn graatmager en zitten zo dicht op elkaar dat ze elkaars veren uitpikken. “De vorige beelden van Animal Rights hadden mij al gechoqueerd. Maar nu ik er zelf bij was, kwam het eens zo hard aan”, aldus Cathérine.

Volgens actievoerder Benoît zijn kippen de meest mishandelde dieren. “Nu ik dit zie, begrijp ik waarom je dat zegt”, aldus Cathérine. “Die dieren krijgen net genoeg eten om eieren te produceren, maar voor de rest wordt er niet naar omgekeken.” Na veertien maanden worden de dieren afgemaakt en vervangen door nieuwe exemplaren, nieuwe eiermachines.

