Cathérine Moerkerke stuurt politici de werkvloer op

22 mei 2019

00u00 2 TV Allemaal goed en wel, al die beslissingen die politici op het hoogste niveau maken, maar wat zijn daarvan de concrete gevolgen op de werkvloer? In 'Telefacts' trekt Cathérine Moerkerke met drie ministers het veld in om na te gaan wat de gevolgen zijn van hun beslissingen van de afgelopen vijf jaar.

Het VTM-gezicht stuurt Koen Geens (CD&V) naar de gevangenis van Antwerpen als cipier, steekt Maggie De Block (Open Vld) in een verplegersuniform en laat Liesbeth Homans (N-VA) mee op ronde gaan bij behoeftigen. Alle drie draaien ze een volle shift mee. "Het lijkt misschien confronterend voor een politicus, maar eigenlijk was het helemaal niet moeilijk om hen te overtuigen", vertelt Cathérine Moerkerke. "Ze zitten natuurlijk in de laatste spurt naar de verkiezingen, maar ik vind toch dat je er ook een zekere vorm van moed voor aan de dag moet leggen. Neem nu bijvoorbeeld minister van Justitie Koen Geens. Met hem trokken we naar de overbevolkte gevangenis van Antwerpen. Daar zitten meer dan 200 gedetineerden te veel - geen pretje om het daar te gaan uitleggen."

Te braaf

Met minister Van Volksgezondheid Maggie De Block ging ze naar het Stedelijk Ziekenhuis van Aalst, waar ze zowel op de spoedafdeling als op de geriatrie bijsprong. "Het was opvallend hoe makkelijk het mevrouw De Block afgaat. Ze krijgt heel wat kritiek op haar functie, maar op de vloer was daar niets van te merken. Ze was ontzettend vlot met de patiënten en haar tijdelijke collega's. Bij momenten vond ik zelfs dat de werkvloer te braaf reageerde, het was duidelijk dat men ontzag voor haar had."

Tot slot was er Liesbeth Homans, Vlaams minister van Armoedebestrijding. "Door haar was ik misschien nog het meest verrast", zegt de presentatrice. "Het was opmerkelijk hoe makkelijk ze in de wereld van minderbedeelden leek te kruipen. Dat was naar mijn inschatting niet gespeeld. Het zal er allicht mee te maken hebben dat ze zelf in een sociale woning is opgegroeid, zonder al te veel luxe." (DBJ)

'Telefacts'

VTM

23.25 uur