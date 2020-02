Cathérine Moerkerke na ruim zes jaar weer anker in VTM Nieuws: "Dit voelt als thuiskomen" Marc Coenegracht

27 februari 2020

00u00 0 TV De ideale schoonzoon is er een weekje tussenuit, dus neemt de ideale schoondochter het over. Terwijl Stef Wauters van vakantie geniet, is Cathérine Moerkerke gastvrouw van het 'VTM Nieuws' en praat ze ook voor het eerst - na uitstapjes naar onder meer Telefacts - over haar nieuwe missie op de nieuwsredactie. "Dit voelt als thuiskomen."

Na exact 2.367 dagen ankert Cathérine Moerkerke weer om 19 uur. De VTM-nieuwsstudio in Antwerpen ruikt nog min of meer naar nieuw en het is nog maar de derde avond op rij dat ze weer op post is. Toch lijkt het voor Cathérine - die op 10 februari haar 43ste verjaardag vierde - alsof ze nooit is weggeweest.

Een paar maanden geleden mocht ze al even warmdraaien voor het middagnieuws in de oude VTM-studio in Vilvoorde, maar pas deze week beleefde Cathérine haar échte comeback. "Omdat een paar collega's vakantie hebben, doe ik inderdaad zowel het middag- als avondnieuws. Behoorlijk lange dagen, maar wel de ideale manier om meteen weer de routine onder de knie te krijgen."

Zo zag de eerste nieuwsuitzending van Cathérine eruit op 14 oktober (lees verder onder de video)

'Die van het nieuws'

Het was hoe dan ook even wennen voor Cathérine. "De studio is nieuw en uiteraard pure hightech. Omdat ik nog niet fulltime aan de slag ben als anker, durf ik al eens in de verkeerde camera te kijken. Of wacht ik dat tikkeltje te lang op de prompter die de teksten start. Maar al bij al ben ik best gelukkig met mijn eerste officiële week. Ik probeer zoveel mogelijk mezelf te zijn en te blijven. En ik ga er altijd van uit: inhoud primeert. Dat werkt het best."

"Doodgaan van de stress was het gelukkig niet meer", zo blikt Cathérine terug. "Maar een gezonde stoot adrenaline hoort er wel bij. Je bent gefocust. Dat livegebeuren moet je je weer eigen maken. De mensen op straat kijken ook weer op een andere manier naar mij. De voorbije jaren spraken ze me aan over de onderwerpen van mijn reportages, nu vertellen ze dat ze me gezien hebben op televisie. Ik ben weer 'die van het nieuws'. Ik denk niet dat wij fans hebben, of dat mensen ons als idolen beschouwen." Iedereen durft haar dan ook aan te spreken. "En dat vind ik prima."

Voor Moerkerke staan de nieuwsfeiten centraal, niet haar persoon. "Ik ben zeker geen glamourtype, en probeer zo basic en naturel mogelijk te zijn. Als sportbeest in hart en nieren heb ik sowieso weinig tierlantijntjes nodig. Pas op, ik zie er graag goed en fris uit, maar ik ben er allemaal niet te fel mee bezig. En als ik in de spiegel kijk, ben ik best nog tevreden. Ik ben zelfs wat scherper geworden dan toen ik als anker begon."

Televisievader Dany

En dan kijken we even vooruit. Of er de volgende maanden zal gesleuteld worden aan de ploeg van 'VTM Nieuws'-ankers, is nog niet geweten. Dany Verstraeten wordt straks - net als Martine Tanghe bij de VRT - 65 jaar. En is dus pensioengerechtigd. Indien hij stopt, zal er geschoven moeten worden binnen de ploeg van nieuwsankers. "Zorgen voor later", lacht Cathérine. "Ik wil nu vooral weer ervaring opdoen. En ik hoop dat Dany nog lang blijft. Ik beschouw hem een beetje als mijn televisievader. Het zou een vreemd gevoel zijn mocht hij met pensioen gaan. Maar daar wil ik nu nog niet aan denken."

Van anker tot reporter en terug

Ze was amper 24 toen ze als relatief onervaren radiojournaliste bij Qmusic door 'VTM Nieuws'-icoon Dany Verstraeten werd aangespoord om een screentest te doen. Met groot succes, want Cathérine mocht al snel aan de slag en werd meteen door kijkend Vlaanderen in de armen gesloten. De sportieve duizendpoot schopte het tussendoor tot in de finale van 'Sterren op de Dansvloer', outte zich als fanatiek bokser en kreeg met Mona-Marie en Eliott twee kinderen. Na haast tien jaar ankeren, besloot ze in 2014 om reporter te worden. Ze was kritisch voor Ryanairbaas Michael O'Leary, ging uit de kleren bij een bezoek aan een nudistencamping en ging op stap met alle mogelijke soorten mannen. Eind vorig jaar maakte de VTM-nieuwsdienst bekend dat Moerkerke weer werd ingelijfd als nieuwsanker en zo de ploeg met Stef Wauters,

Freek Braeckman en Birgit Van Mol kwam versterken. Dany Verstraeten ankert tijdens de weekends. Afgelopen maandag was ze voor het eerst weer te zien in het altijd druk bekeken 'VTM Nieuws' van 19 uur. (MC)