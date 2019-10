Cath Luyten over haar boek ‘Silence Please’: “Ik grijp ook te snel naar mijn gsm” MVO

22 oktober 2019

23u38 0 TV Nog nooit had de Vlaming zo veel behoefte aan stilte. Maar liefst 1 op de 4 zoekt elke dag bewust de stilte op, zo blijkt uit het allereerste grootschalig stilteonderzoek. Presentatrice Cath Luyten heeft er een boek over geschreven: ‘Silence Please’.

En samen met professor Jean Paul Van Bendegem trekt ze eind dit jaar op tournee met een theatervoorstelling over stilte. Deze avond getuigde het duo over hun eigen nood aan stilte in Vandaag. “Ik grijp bijvoorbeeld ’s morgens te snel naar mijn gsm”, aldus Cath. “Ik heb die bewust eens een vakantie niet meegenomen. Dat was de slechtste vakantie ooit!”