Cath Luyten ontvangt vanaf 15 maart wekelijks gewone Vlamingen met een bijzonder voornemen MC

01 maart 2018

17u39

Bron: Eigen berichtgeving 7 TV Vlaanderen krijgt met gastvrouw Cath Luyten straks een nieuwe Lutgart Simoens, een luisterend oor voor elke gewone Vlaming die in 2017 iets bijzonders wilde realiseren. Het zijn zowel onwaarschijnlijk grote en moeilijke als ogenschijnlijk simpele en kleine plannen. Vanaf 15 maart mogen al die moedigen op Eén hun verhaal komen doen in ‘Vandaag over een Jaar’. Bestel nu al maar een stapeltje Kleenexen.

Cath Luyten, de 40-jarige wederhelft van sportjournalist Frank Raes en vooral bekend als reportagemaakster en quizleidster, zet dus een ferme stap in haar carrière. Ze wordt het gezicht van ‘Vandaag over een Jaar’, een studioprogramma waarin de kijker tien donderdagen wordt meegenomen op een reis door de tijd. Want terwijl er in werkelijkheid een jaar is voorbij gegaan tussen de twee momenten dat de deelnemers bij Cath in de studio zaten, gaat er op televisie slechts een paar seconden over. Enkele ogenblikken nadat de kijkers de gasten hebben zien afscheid nemen van Cath, zien ze hen immers weer de studio binnenstappen en komen ze meteen te weten of de deelnemers hun doel al dan niet bereikt hebben.

Cath ontvangt haar gasten een jaar na datum in dezelfde studio. Ook Cath zelf is geen haar veranderd en draagt zelfs dezelfde kledij als het jaar voordien. Maar elke deelnemer heeft zijn of haar leven op een paar seconden tijd een nieuwe wending gegeven. Of niet.

Zwoegen en ploeteren

De gasten van Cath zijn gewone Vlamingen. Met elk een uitzonderlijk plan. Vijftig kilo vermageren, een kindje adopteren, de Mont Ventoux beklimmen, een angst overwinnen, een lief vinden, zwanger worden, overleven...

‘Een jaar lang hebben mijn gasten gezwoegd, geploeterd en gestreden. Voor dat ene, ultiemle doekl. Voor iets wat hun leven beheerste en wat hen in de weg stond om gelukkig te worden. Stuk voor stuk hebben deze mensen me verbaasd met hun doorzettingsvermogen. Ik was voor hen een luisterend oor. Het idee een jaar later weer op mijn zetel te zitten was de enige stok achter de deur. Maar wel een goeie’, aldus Cath.

‘Vandaag over een Jaar’, vanaf 15 maart op Eén.