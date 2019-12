Cath Luyten ontvangt opnieuw mensen met een ontroerend verhaal: "Jammer genoeg zijn wij geen droomfabriek" DBJ

12 december 2019

00u00 0 TV "Vroeger wilde ik advocaat worden, maar mijn mama zei dat ik daar te gevoelig voor was." Toch presenteert Cath Luyten (42) vanaf vanavond het tweede seizoen van 'Vandaag over een jaar', één van de meest ontroerende programma's van het najaar. "Jammer genoeg zijn wij geen droomfabriek."

Als was ze professor Barabas met een teletijdmachine. Zo stuurt Cath Luyten vanavond opnieuw mensen met een duidelijk doel in hun leven door een tunnel, die er vervolgens in een televisieflits - maar wel een jaar later - weer uitkomen om te vertellen of hun missie geslaagd is. Cath tekent, net als in het eerste seizoen, voor de rol van motivator en luisterend oor. "Het moeilijkste vind ik om ervoor te zorgen dat alles niet te pathetisch wordt, want ik huiver van krokodillentranen", vertelt de presentatrice. "Ik ben best een gevoelig zieltje, maar ik vind niet dat een gastvrouw moet zitten janken in zo'n studio. Tegelijkertijd wil je natuurlijk ook geen ijskoningin zijn. Het is een slappe koord waar je op balanceert."

Zelf in huis nemen

De verhalen lopen uiteen. Vanavond is er een Ieperse oma van 103 die uit een vliegtuig wil springen, maar ook een alcoholverslaafde die een jaar clean wil blijven en een hartpatiënt die hoopt op een transplantatie. Af en toe luchtige, maar vaker moeilijk te verteren verhalen. "Ik had me dit seizoen voorgenomen om alles minder sterk te laten binnenkomen en wat meer afstand te nemen", aldus Cath. "Dat lukte in de voorbereiding aardig, maar zodra de mensen voor je zitten, kruipen hun getuigenissen onder je vel. Vroeger wilde ik advocaat worden, maar mijn mama zei altijd dat ik daar te gevoelig voor was. Ik beschik alleszins over een flinke dosis empathie. Daar word je mee geboren, denk ik, maar het is wel een handig instrument als interviewer. Sommige kandidaten zou je bij de hand willen pakken en een jaar bij je in huis nemen om hen van hun probleem af te helpen, maar dat gaat natuurlijk niet. Wij zijn jammer genoeg geen droomfabriek."

Dit najaar vertrekt Cath ook opnieuw naar het buitenland voor het vijfde seizoen van het personalityprogramma 'Buurman, wat doet u nu?'. Een rol als reporter die ze al sinds haar begindagen bij 'Vlaanderen vakantieland' met verve vertolkt. Zijn zo'n televisiestudio en strak uitgekiend format zoals bij 'Vandaag over een jaar' niet te beperkend? "Het klopt dat ik misschien liever enkele van de gasten uitgebreid zou willen volgen in plaats van ze in sneltempo te laten opdraven en weer af te voeren. Maar deze snelle manier van werken heeft ook wel iets. De kijkers krijgen het doel van de kandidaten voorgeschoteld, waarvan een paar minuten later al duidelijk wordt of het is bereikt. Iets minder genuanceerd, maar de vaart blijft er wel in."

Altijd die paarse bloes

Het blijft spectaculair hoe dat jaar op televisie in amper enkele seconden verstrijkt. Een handig trucje, maar wel eentje dat vereist dat Cath er een jaar later precies hetzelfde uitziet. Inclusief kapsel, make-up en tenue. "Die identieke kleding hangt wel degelijk een jaar in een VRT-kast, ja", lacht ze. "Maar van elk stuk zijn er voor alle veiligheid twee exemplaren voorzien. Het probleem dit jaar was echter dat er een make-upvlek op één van de bloesjes terechtkwam, zodat ik de hele tijd hetzelfde moest aandoen. Dat heb ik na de opnames dan ook graag weggegeven. Genoeg paars na tien afleveringen", lacht Cath.

Vanavond trapt ze het tweede seizoen van 'Vandaag over een jaar' af, maar volgende week is er uitzonderlijk geen aflevering door de bekerwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge.

'Vandaag over een jaar'

Eén

20.40 uur