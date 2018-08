Cath Luyten leert Guido Belcanto beter kennen: "Hij woont in het bos zonder toilet, en hij valt helemaal niet op mannen" Jean D'Hont

22 augustus 2018

00u00 8 TV Het vierde seizoen van 'Buurman, wat doet u nu?' wordt een 'specialleke': Cath Luyten (41) portretteert niet langer enkel Nederlanders, maar zoekt ook drie Vlaamse iconen op. Onder hen Guido Belcanto. "Hij woont in het bos, zonder stromend water of toilet. Maar hij is geen 'abnormale', hoor."

Eén constante voor Cath Luyten in haar nieuwe reeks 'Buurman, wat doet u nu?': er zal worden gezongen. Want Cath gaat langs bij zes iconen van het Nederlandse lied, onder wie drie Vlamingen. "We hebben bewust gekozen voor figuren die we een beetje uit het oog zijn verloren. BV's die al in 'Het Huis' van Eric Goens zijn geweest, waren bijvoorbeeld geen optie. We vertrekken eerder vanuit de vraag: 'Hoe zou het nog zijn met?'"

Cath gaat eerst langs bij zanger Guido Belcanto (65). "Een heerlijk figuur! Iedereen kent Guido als die ietwat gekke, zonderlinge man met zijn lange haren. Voor de rest hangt er een waas van mysterie rond zijn persoonlijkheid. Zeker nadat hij zich in de nineties outte als travestiet. Ikzelf twijfelde ook over zijn geaardheid, eerlijk gezegd. Al snel kwam ik te weten dat Guido hetero is en drie flinke zonen heeft."

Hart van goud

Guido woont in een bescheiden huisje in de Limburgse bossen, ver van de bewoonde wereld. "Hij is eerder timide, maar stelde zich gaandeweg meer open. Nooit eerder ontmoette ik een man die zo onthecht leeft. Hij heeft geen stromend water, geen toilet en geen badkamer. Je zou kunnen denken dat hij zich geen andere woning kan permitteren, maar 't is een bewuste keuze. Guido vertelde me dat hij sinds zijn outing als een freak wordt bekeken. Ik hoop dat dit portret mensen doet inzien dat hij helemaal geen 'abnormaliteit' is, maar wel een authentiek figuur, een geweldige tekstschrijver en muzikant en bovenal iemand met een hart van goud."

Cath vindt het heerlijk dat ze opnieuw mocht binnenvallen bij boeiende mensen. Ook Will Ferdy (91) krijgt dit seizoen de sympathieke Cath over de vloer. "Met hem heb ik er een lieve en wijze opa bij", zegt ze. "Ik ben ondertussen ook zonder cameraploeg bij hem op de koffie geweest, telkens liggen er twee chocoladekoeken voor me klaar, zo lief! In zijn aflevering zal Will trouwens vertellen waarom hij denkt dat Jezus homofiel was. Die uitleg doet hij terwijl ik met hem voor het altaar van een kerk sta. Tja, een man van zijn leeftijd durft het achterste van zijn tong te laten zien, hé. Ook de reportage van Erik Van Neygen en Sanne zal indruk maken. Hoe zijn hersenbloeding hun leven veranderde, zal veel mensen ontroeren."

Vat vol straffe quotes

Soms kon Cath haar gasten op een bijzondere manier strikken. "Gerard Joling zag ik op de boot van 'Gert Late Night'. Ik wilde hem er al de voorbije seizoenen bij, maar zijn entourage liet me destijds weten dat zijn deelname 20.000 euro zou kosten. Wat voor ons géén optie was, uiteraard. Gerard viel uit de lucht toen ik hem dat vertelde. 'Meen jij dat, vragen zij zoveel geld? Nou, nu ik je persoonlijk ken, doe ik met plezier mee, zónder daar iets voor te vragen.' Hij is een vat vol straffe quotes, maar hij is ook verrassend emotioneel."

Samen op vakantie

Cath werkte net haar programma af, en in september start ze met de opnames van een nieuw seizoen van 'Vandaag over een jaar'. "Voor ik aan die rush ben begonnen, heb ik een volle maand genoten van mijn vakantie in Sicilië. Met een vriendin en onze kinderen, za-lig! Na het WK voetbal is Frank (Raes, haar echtgenoot, red.) ons achternagereisd. Onze zoon Bill (10) had z'n papa vijf weken moeten missen, je had die hereniging moeten zien. Zoals in de films liep hij naar z'n papa toe en vielen ze elkaar in de armen." Cath ziet in Bill al een opvolger voor zijn papa. "'t Is ongelooflijk hoeveel onze jongen over voetbal weet. Frank is nu 65 en mag stoppen bij de VRT, maar hij houdt van zijn job. Frank is niet het type man dat de hele dag in de zetel wil zitten. Hij zou dat niet mogen van mij, trouwens. (lacht)"

Zes zangers uit de Lage Landen

Het nieuwe seizoen van 'Buurman, wat doet u nu?' start op 3 september en is gelinkt aan de tentoonstelling 'Lang leve de muziek - 60 jaar liedjes uit de Lage Landen', die dit najaar zal lopen. Deze zes zangers komen aan bod:

Willeke Alberti (73)

Bekend van onder meer 'Samen zijn'

Xander de Buisonjé (45)

Ex-frontman van Volumia!

Gerard Joling (58)

Presentator en zanger bij De Toppers

Erik Van Neygen (67) & Sanne (45)

Bekend van 'Veel te mooi'

Will Ferdy (91)

Bekend van 'Christine'

Guido Belcanto (65)

Bekend van 'Toverdrank'