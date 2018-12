Cath Luyten is ambassadrice voor Mercy Ships: “Het komt pas echt binnen als je ter plekke bent geweest” SD

03 december 2018

Cath Luyten (41) was vanavond één van de praatgasten in 'Van Gils & gasten'. Daar vertelde ze over haar bijzondere reis naar het West-Afrikaanse land Guinee. Luyten reisde een week lang als vrijwilliger mee met Mercy Ships, een liefdadigheidsorganisatie in de vorm van een ziekenhuisschip.

Het verhaal is begonnen toen Cath Luyten voor het tv-programma ‘Buurman, wat doet u nu?’ op bezoek ging bij Will Ferdy. Zijn brievenbus puilde uit met brieven van liefdadigheidsinstellingen, waar Ferdy maandelijks gul centen aan doneert. Het zette Cath aan het denken en alsof het in de sterren geschreven stond, kreeg ze niet veel later telefoon van Mercy Ships met de vraag of ze ambassadrice wou worden.

Cath twijfelde geen moment en reisde met Mercy Ships mee naar Afrika. Op het ziekenhuisschip worden gratis medische operaties uitgevoerd bij de allerarmsten. Daar ontmoette ze Aisha, een 6-jarig meisje die geboren is met een aandoening waardoor haar beentjes verkeerd groeiden en ze moeilijk kan stappen. In plaats van recht te groeien, groeiden haar benen in een O-vorm. “Na de operatie zag ik hoe de dokters haar beentjes in gips legden, beentjes die nu mooi recht stonden. En de dag nadien zal Aisha ontwaken, dan zal ze zien dat haar beentjes recht staan. Dat wil zeggen dat zij de komende jaren achter de bal zal kunnen aanlopen. Samen, met haar vriendjes, als nooit tevoren. Dat was het moment waarop ik besefte dat Mercy Ships echt wel het verschil maakt.”

“Je ziet daar de meest verschrikkelijke dingen, maar het verhaal is zo hoopvol. Zo hartverwarmend om te zien. Hier start een nieuw leven. Eén operatie kan het verschil maken voor een heel gezin, en soms zelf voor een heel dorp”, vertelt Cath. “Het komt pas echt binnen als je ter plekke bent geweest: de mensen met verschrikkelijke aandoeningen aan boord, tumoren, misvormde benen, noma, noem maar op. Het zijn mensen als jij en ik, maar die geen eerlijke kans op een leven hebben gekregen. Hoe Mercy Ships die mensen hoop en genezing geeft, dat is ongelooflijk,” aldus Cath Luyten.