Cast van ‘Riverdale’ rouwt om Luke Perry op eerste werkdag sinds zijn overlijden KD

09 juli 2019

16u15

Bron: ANP 0 TV De cast van ‘Riverdale’ kwam gisteren voor het eerst bij elkaar om aan het komende seizoen te werken. Volgens actrice Mädchen Amick stond de dag in het teken van herinneringen aan collega Luke Perry, die in maart op 52-jarige leeftijd overleed.

"Niets dan liefde, herinneringen en rouw om onze geliefde Luke op onze eerste dag terug", schreef de actrice bij een groepsfoto van de cast, "We missen je, Luke." Collega Marisol Nichols repostte het bericht en voegde eraan toe: "Eerste repetitie voor het vierde seizoen van ‘Riverdale’. Opgedragen aan Luke. We houden van je man, en eren je zo goed als we kunnen.”

De eerste aflevering van het vierde seizoen, die in het najaar op de Amerikaanse televisie te zien is, krijgt de titel 'In Memoriam', zo maakte een van de makers van ‘Riverdale’ onlangs bekend. "Waarschijnlijk de belangrijkste aflevering van ‘Riverdale’ die we dit jaar, of misschien wel ooit, zullen maken", schreef Roberto Aguirre-Sacasa op Twitter. "Een eerbetoon aan onze verloren vriend. Dankbaar voor de mogelijkheid om Luke en Fred (zijn personage, nvdr.) op deze manier te eren.”

Een maand na de dood van Perry was in de Verenigde Staten de laatste aflevering te zien waarin hij te zien was. De makers kozen ervoor het afscheid van zijn personage Fred Andrews pas in het vierde seizoen te verwerken. "Toen Luke overleed hadden we het einde van het derde seizoen al helemaal uitgedacht. We wilden daar niet iets tussen proppen en het daardoor niet tot z'n recht laten komen. We dachten: laten we dit even laten bezinken en de beste manier bedenken om Luke en het personage Fred te eren ", zei Aguirre-Sacase daar destijds over.