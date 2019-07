Cast ‘The Handmaid’s Tale’ over de heftigste scène in het nieuwe seizoen Redactie

03 juli 2019

09u48

Bron: AP 0

In de Verenigde Staten loopt op dit moment het derde seizoen van de ‘The Handmaid’s Tale’. De serie heeft soms gruwelijke scènes over seksueel misbruik en foltering. ‘The Handmaid’s Tale’ gaat over een - fictief- totalitair regimie ‘Gilead’ waar vrouwen onderdrukt worden. De maatschappij krijgt te maken met een laag geboortecijfer en een groot aantal vruchtbaarheidsproblemen. Vruchtbare vrouwen worden als ‘handmaids’ ingezet en moeten rijke gezinnen van kinderen voorzien. Ook voor de cast zijn sommige scènes zwaar om te filmen, omdat ze zo gruwelijk realistisch overkomen. Zowel Elisabeth Moss, die de hoofdrol vertolkt, als actrice Madeline Brewer hebben het over een scène waar mensen opgehangen worden: “Het was echt een zware scène, die je letterlijk deed rillen.”

De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood. Het derde seizoen loopt sinds begin juni in Amerika. Wanneer de serie bij ons te zien zal zijn is niet duidelijk. De eerste twee seizoenen werden op Canvas uitgezonden.