Cast 'Sex and the City' weer even samen om zorg te bedanken

09 april 2020

16u17

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon en Kristin Davis hebben de mensen die in New York in de zorg werken bedankt voor hun inzet tijdens de coronacrisis. De 'Sex And The City'-sterren namen alle vier een boodschap op voor fanpodcast The Bradshaw Boys.

De actie was opgezet voor SATC-superfan Meg, een dokter die op een van de intensive care-afdelingen werkt waar coronapatiënten worden behandeld. Maar de actrices bedankten ook alle andere zorgmedewerkers in de zwaar getroffen stad.

“We hebben nooit gedacht dat we zoveel zouden vragen van onze medische gemeenschap”, aldus Parker. “Ik weet niet hoe we hen genoeg kunnen bedanken.” Nixon liet weten: “Jullie zijn onze helden. Hou je alsjeblieft veilig en bedankt vanuit de grond van mijn hart.”

“Zonder jullie zouden we nergens zijn”, aldus Cattrall in haar boodschap. “We zijn in gedachten bij jullie. We houden van jullie, we kunnen dit niet zonder jullie.” Davis zei dat ze blij was te horen dat de serie Meg wat afleiding bezorgt in deze tijd. “Ik ben blij dat we een beetje vreugde kunnen bieden. We weten dat het heel moeilijk is en het betekent zoveel voor ons allemaal dat jullie aan de frontlinie staan.”