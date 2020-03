Cast nieuwe reeks ‘GR5' kwam zichzelf tegen tijdens opnames: “Iedereen heeft een innerlijke knoop” Jelle Brans

21 maart 2020

00u00 0 TV Maandenlang weg van huis, filmen in de buitenlucht, met loodzware rugzakken zeulen: tijdens de opnames van de nieuwe dramareeks 'GR5' kwam de cast zichzelf tegen. Het resultaat kan u vanaf zondagavond bewonderen op Eén. "'GR5' is een verhaal over de grote levensvragen waar we allemaal mee te maken krijgen."

De zondagavondreeks van Eén heeft doorgaans niet echt een duwtje in de rug nodig, en door de crisis zullen we morgen ongetwijfeld nóg massaler dan ooit voor de buis zitten. Bitterzoete start dus voor 'GR5', dat één van de absolute kijkcijfertoppers van dit jaar belooft te worden. In deze nieuwe fictiereeks, geregisseerd door Jan Matthys ('In Vlaamse velden', 'Quiz Me Quick'), besluiten vier vrienden het Grote Routepad nummer 5 af te wandelen als eerbetoon en herinnering aan hun gezamenlijke vriendin Lisa. Die verdween vijf jaar geleden spoorloos toen ze in haar eentje dezelfde wandelroute volgde, 2.000 kilometer lang van de Noordzee tot in Nice. Had ze een ongeluk? Stapte ze uit het leven? Of werd haar iets aangedaan? De vrienden hopen onderweg langs de GR5 duidelijkheid te krijgen.

Als een roadmovie

"'GR5' is een fictiereeks die opgebouwd is als een roadmovie", belooft Eén-netmanager Olivier Goris. "De geweldige locaties geven het verhaal een speciale dynamiek. Maar het is tegelijk een spannende thriller en een psychologisch drama." Want 'GR5' handelt in de Grote Thema's: verlies, rouw en schuld, de vlucht uit de ratrace en de zoektocht van mensen naar zichzelf. "Het is een verhaal over de levensvragen waar wij allemaal mee te maken krijgen", aldus regisseur Jan Matthys, die na jaren van internationaal werk voor onder meer BBC en Netflix terugkeert naar Vlaanderen. "Uit ervaring weet ik dat 'op tocht' zijn een soort innerlijk kompas kan triggeren. Vroeg of laat worden we geconfronteerd met onze innerlijke knoop. We staan dan voor de keuze: durven we ernaar te kijken, of lopen we er omheen?"

De hoofdrollen worden vertolkt door jonge en frisse gezichten, zoals Boris Van Severen en Violet Braeckman. Boris, bekend van 'Studio Tarara' en 'Salamander', ziet er opvallend afgetraind uit in 'GR5'. "Mijn personage is een amateurbokser met redelijk wat agressie in zich", zegt hij. "Om die rol geloofwaardig neer te zetten, ben ik bokslessen gaan volgen en heb ik mijn voeding aangepast om zo snel mogelijk spiermassa op te bouwen. Dat boksen vond ik zalig, maar mijn voedingsschema werd al snel heel eentonig. Maar ik ben dus in heel goede conditie aan onze maandenlange tocht begonnen."

Reisbegeleider Jan

Ook Violet Braeckman, bekend van 'Over Water' en 'Salamander' speelt een hoofdrol in 'GR5'. "We waren vaak lang van huis en midden in de natuur voor de opnames, waardoor we in een soort roes zijn beland, waarin de grens tussen fictie en realiteit steeds kleiner werd", zegt ze. "Jan Matthys was niet enkel onze regisseur, maar ook de perfecte reisbegeleider, die ons letterlijk en figuurlijk bij de hand nam en ons door dat maandenlange avontuur heeft geloodst."

(Lees verder onder de foto.)

De jonge cast wordt ondersteund door gevestigde waarden als Lucas Van den Eynde en Viv Van Dingenen, maar de stér van deze reeks is ongetwijfeld de GR5 zelf, een klassieke wandelroute door het hart van Europa, met prachtige panorama's, bossen en bergen, pittoreske dorpjes en steden. De reeks werd chronologisch en bijna volledig op locatie gefilmd, van Hoek van Holland (tegen Rotterdam), door Vlaanderen, Wallonië, de Ardennen, Lotharingen, de Vogezen en de Jura tot aan het meer van Genève. Daarna ging het via de Alpen naar de Mercantour in het zuiden van Frankrijk tot aan de Middellandse Zee in Nice.

Leven uit je valies

"In totaal hebben we honderd dagen lang gefilmd op vijftig verschillende locaties", zegt Serge Bierset, hoofd drama van productiehuis Zodiak Belgium. "De vaak spectaculaire landschappen leenden zich tot een filmische fotografie en indrukwekkende drone-opnames. Het filmen op locatie dwong ons om het weer, de afstanden en de landschappen te integreren in de productie, zoals echte wandelaars op de GR5 ermee geconfronteerd worden. Ook de acteurs zelf kregen de tocht op die manier meer en meer in de benen en ondervonden de diverse aspecten van het 'hiken' aan den lijve. Daardoor konden ze zich nog beter inleven in hun rol."

Zo sleurden de jonge acteurs tijdens de opnames permanent écht gevulde rugzakken mee. "Als je de hele dag door met twintig kilo zeult, voelt het na verloop allemaal nóg veel echter aan", lacht Boris Van Severen. Dat wordt beaamd door Viv Van Dingenen: "Bijna elke nacht sliepen wij in een ander hotel. We leefden maanden uit onze valies. Goed dat regisseur Jan Matthys erin is geslaagd om zo'n heerlijke ploeg samen te stellen. Dat is niet onbelangrijk als je zo lang dag en nacht intens met elkaar samenleeft en -werkt."

'GR5': zondag om 20.50 uur op Eén.