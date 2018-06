Cast en fans kijken samen naar 'Thuis'-finale op groot scherm HL/SD

14 juni 2018

21u35 1 TV Omdat koning voetbal de volgende weken absolute voorrang krijgt op Eén, werd ‘Thuis’ vervroegd met vakantie gestuurd. Het 23ste seizoen werd wel in stijl afgesloten, want de extra spannende dubbelaflevering kon samen met de cast gevolgd worden.

In Antwerpen, Hasselt en Kortrijk stonden grote schermen opgesteld en de aanwezige acteurs speelden vooraf nog een leuke ‘Thuis’-quiz. De finale vond iedereen de moeite, want ze leverde één zwangerschap (bij Paulien) en drie mooie verzoeningen op: Steven met Rosa, Marianne met dochter Ann en Nancy met Dieter. Kobe en Peter zorgden voor de open monden van de avond met hun compleet onverwachte homo-kus. Het gevolg van teveel drank of onderhuidse gevoelens die eindelijk kwamen bovendrijven? Ook Stan maakte het bont. De losgeslagen zoon van Judith duwde Leo bij een schermutseling omver en liet hem roerloos en in een plas bloed achter.

Het topmoment van de avond was natuurlijk weggelegd voor Mayra en Waldek. Na de ultieme confrontatie en een auto-ongeval biechtte Mayra eindelijk op wat enkel zij en de kijker al maanden wisten: dat ze na de geboorte Zoë verwisselde met een gezonde baby. En terwijl Waldek duidelijk in shock belandde en Mayra gillend vastzat achter het stuur, vatte de wagen vuur en veranderde die in een vlammenzee. Wie de finale overleeft, wordt duidelijk in de eerste aflevering van het 24ste seizoen op 3 september.

Antwerpen

In Antwerpen beleefden de fans de seizoensfinale samen met Leah Thys, An Vanderstighelen, Nawel Bardad-Daidj, Michiel De Meyer, Tine Priem, Ben Van Ostade, Annick Segal en Marleen Merckx.

Hasselt

In Hasselt waren Pol Goossen, Katrien De Ruysscher, Elise Roels, Vanya Wellens, Ann Pira, Raf Jansen, Tina Maerevoet, Sid Van Oerle en Jeroen Lenaerts van de partij.

Kortrijk

Kortijk mocht Geert Hunaerts, Monika Van Lierde, Bart Van Avermaet, Peter Van De Velde, Daan Hugaert, Leen Dendievel, Kadèr Gürbüz en Christophe Haddad verwelkomen.