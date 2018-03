Cast en crew reageert op heisa rond bootvluchteling in 'Familie': "we zijn precies op een taboe gebotst" Hans Luyten

14 maart 2018

06u00

Bron: TV Familie 3 TV In ‘Familie’ houdt niet alleen gigolo Guido (Vincent Banic) de kijker alert. Ook Stefanie beleeft boeiende dagen. Het personage van Jasmijn Van Hoof (27) heeft het ouderlijke huis verlaten en lijkt te smelten voor de charmes van nieuwkomer Ayo. Dat hij een bootvluchteling is, zorgt voor controverse onder de kijkers. 

Gevoelig thema

Ayo, gespeeld door Adams Mensah (26), stapte een kleine maand geleden de Jan & Alleman binnen. Hij vluchtte voor het geweld in Nigeria en is op zoek naar asiel. Benny (Govert Deploige/Roel Vanderstukken) heeft zich intussen over hem ontfermd. En ten huize Pauwels lijkt er langzaam iets moois te bloeien tussen Ayo en Benny’s dochter Stefanie. 

Dat ‘Familie’ daarmee zo’n actueel en gevoelig thema aanboort, is lovenswaardig. Toch stoot deze verhaallijn een deel van de kijkers voor het hoofd, zo blijkt op de sociale media. "Dit past niet in een Vlaamse soap", lezen we. "Dit is voor ‘Het nieuws’ of een praatprogramma. We krijgen al genoeg van die problemen op onze boterham. ‘Familie’, stop ermee." En ook: "Wat komt die daar doen? Jullie trekken partij! Dat is geen ontspanning meer!"

