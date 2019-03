Cast ‘Down the road’ viert Wereld Downsyndroomdag met twee verschillende kousen, en roept jou op om hetzelfde te doen SD

Donderdag is het Wereld Downsyndroomdag. Om dat in de kijker te zetten, roept de cast van het één-programma ‘Down the road’ op om die dag twee verschillende sokken te dragen. Wie er een foto van neemt, kan die online plaatsen met de hashtag ‘steunkousen’.