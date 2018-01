Cartoon Network lanceert nieuwe animatiereeks 'Ivandoe' Redactie

11u01 0 rv TV Cartoon Network gaat op 22 januari van start met 'Ivandoe', een nieuwe animatiereeks van de makers van 'De Wonderlijke Wereld van Gumball'. Tegelijkertijd wordt ook een webgame gelanceerd, waarbij kinderen volledig interactief op queeste kunnen gaan samen met Ivandoe en Bert, én nieuwe afleveringen kunnen unlocken.

In de 10 x 3 minuten durende afleveringen wordt Ivandoe, de jonge prins van het bos, op bevel van zijn vader, The Mighty Stag, op een zoektocht gestuurd naar de magische Gouden Veer van de verschrikkelijke Eagle King. Ivandoe wordt begeleid door zijn schildknaap, een kleine vogel genaamd Bert. Samen ontdekken zij nieuwe en mysterieuze gebieden in het bos en komen ze onderweg veel eigenaardige wezens tegen.

De serie loopt elke weekdag op Cartoon Network en begint om 16u55.