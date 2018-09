Carry Goossens: "Ik heb tien jaar lang op een blacklist gestaan bij de VRT" TK

28 september 2018

14u00

Bron: HUMO 4 TV Carry Goossens is intussen 65, maar de acteur is momenteel niet van het scherm te denken. Hij duikt op in de herhalingen van 'Lili en Marleen', in de zoveelste heruitzendingen van 'De Kampioenen' en heeft een rol in 'Professor T.' En dat terwijl de BRT hem jarenlang niet wilde spreken, vertelt hij in HUMO.

Toen Goossens in 1994 naar VTM vertrok, waren de kijkcijfers van 'F.C. De Kampioenen' op hun hoogtepunt. "Je moet weten dat ik vrij laat acteur ben geworden: ik had al drie jaar gewerkt als reclametekenaar, maar vond mijn draai niet. Op mijn 26ste heb ik uiteindelijk alles opgegeven om alsnog te gaan acteren. Toen was dat ongehoord, op die leeftijd je leven nog omgooien, en ik vond dat ik al die moeite niet had gedaan om vervolgens mijn hele carrière vast te hangen aan één rol."

Het werd hem niet in dank afgenomen bij de toenmalige BRT. "Voor de BRT was ik niets minder dan een verrader. Ik mocht de gebouwen zelfs niet meer binnen: ik heb tien jaar lang op een blacklist gestaan. Voor het tienjarige jubileum van 'F.C. De Kampioenen' was er een speciale show met Ben Crabbé en hadden ze het plan opgevat om Danni Heylen en mij naar Griekenland te sturen: een reünie van Pascale met Oscar, als het ware. Ik ging akkoord en alles werd geregeld, maar twee dagen voor de opname - mijn ticket lag al klaar - kreeg ik plots telefoon: de BRT-bonzen hadden lucht gekregen van de plannen en hadden hun veto gesteld. Zelfs na al die jaren! Maar de tijd heelt alle wonden. Toen Bieke in de reeks trouwde met Marcske was er na de opnames een groot feest, en daarvoor kreeg ik voor het eerst wel een uitnodiging. Dat maakte veel goed."

Ondanks al die heruitzendingen verdient Goossens geen cent meer aan zijn vroegere programma's. "Woonde ik in Hollywood, dan was ik nu rijk (lacht). Maar het steekt niet meer - één van de voordelen van ouder worden. Ik heb dan wel geen kapitaal opgebouwd op Zwitserse bankrekeningen, maar ik ben er wel trots op dat ik nooit zonder werk heb gezeten."

Lees het hele interview met Carry Goossens deze week in HUMO.