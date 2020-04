Carole Baskin zet de puntjes op de i: “Don ging maandelijks naar Costa Rica voor seks” SDE

30 april 2020

13u00

Bron: BigCatRescue 0 TV In de Netflix-documentaire ‘Tiger King’ is een hele aflevering gewijd aan de verdwijning van Don Lewis, de eerste echtgenoot van dierenrechtenactiviste Carole Baskin (58). Geruchten dat zij hem het hoekje om zou hebben geholpen, ontkracht ze nu zelf in een lange brief op haar website.

Een van de belangrijkste aanwijzingen dat Carole iets met de verdwijning van Don te maken zou hebben, was een omgangsverbod dat hij zou hebben aangevraagd. Maar, zegt Carole zelf, daar is een eenvoudige verklaring voor. “Don bracht één week per maand in Costa Rica door”, schrijft ze. “Hij was een man die elke dag seks wilde. In de week waarin ik menstrueerde, ging hij naar Costa Rica. Ik accepteerde dat als iets waarmee ik moest leven. Maar terwijl hij weg was, haalde ik zoveel rommel van het terrein als ik kon.” Don was volgens zijn vrouw namelijk verslaafd aan het verzamelen van oude voertuigen en apparatuur. Maar toen zijn gezondheid achteruitging - volgens Carole leed hij aan de ziekte van Alzheimer, daar komen we later nog op terug - nam hij steeds meer rommel mee naar huis. “Wendell (Williams, de zakenpartner van Don, red.) heeft hem verteld dat ik dat aan het doen was. Don belde de politie om me tegen te houden. Ze zeiden dat hij een contactverbod nodig had. Het is onduidelijk of het Dons idee was om dat te regelen of dat Wendell het suggereerde.”

Don was niet gemakkelijk om mee te leven. Carole Baskin

Oplichters

Van Wendell heeft Carole trouwens geen hoge pet op. “Hij was een erg goede oplichter", zegt ze. “Desondanks bleef Don met hem zakendoen.” Toen het op mentaal vlak slechter met hem ging, richtte Wendell ook z’n pijlen op z'n zakenpartner, zegt de dierenrechtenactiviste. “Don hield ervan om veel cash geld bij zich te hebben. Ik hoorde dat Wendell tegen hem zei: ‘Herinner je je nog dat je me 2.000 dollar schuldig bent?’ Don nam het geld en gaf het aan hem. Een paar uur later zag ik het hem opnieuw doen. Vanwege zijn dementie, gaf Don hem opnieuw 2.000 dollar. Toen ik Wendell ermee confronteerde, probeerde hij ruzie te stoken tussen Don en mij.”

Ook Anne McQueen, de assistente van Don, moet het ontgelden. Volgens Carole verduisterde ze geld én loog ze tegen de politie. “Anne beweert dat Don haar een document gaf voor de politie, in het geval er iets met hem zou gebeuren. Als iemand dat tegen jou zegt, en die persoon verdwijnt twee maanden later, ‘vergeet’ je dat dan, zoals Anne beweert? Nee, je denkt eraan en je geeft het meteen aan de politie." En, zegt Carole: “Toen Anne later gedwongen werd om de verduisterde spullen terug te geven, vertelde ze me eerlijk dat ze de hele tijd al wist dat Don het contactverbod alleen maar had aangevraagd om me te laten stoppen met het weggooien van z’n rommel.”

De vleesmolen die in de documentaire werd getoond was enorm. Die van ons was zo’n kleine om op tafel te gebruiken, een exemplaar uit de keuken. Carole Baskin

Carole houdt nog steeds vol dat Dons verdwijning iets met z'n ziekte te maken heeft. “In die tijd was de ziekte van Alzheimer nog niet zo bekend. Ik had er alleszins nog niet van gehoord", zegt ze. Don ging wel degelijk naar een psychiater - een afspraak die gemaakt werd door Anne - en hij kreeg de diagnose ‘bipolaire stoornis’. “Zijn gedrag werd steeds vreemder", zegt Carole. “Hij weigerde om de wc te gebruiken en deed buiten zijn behoefte. Hij nam een dakloze mee om bij ons thuis te verblijven. Ik maakte een afspraak bij specialist dokter Gold, maar hij verdween voor de vastgelegde datum.”

Vleesmolen

Dat ze haar echtgenoot door een vleesmolen gedraaid zou hebben, zoals z’n ex-vrouw beweert, doet ze trouwens af als onzin. “Gladys en de dochters deden alles wat ze konden om me het leven zuur te maken nadat Don verdween, en daarom verspreidden ze het gerucht dat ik hem door de vleesmolen had gehaald en aan de katten had gevoerd. De media vonden het geweldig. De vleesmolen die in de documentaire werd getoond was enorm. Die van ons was zo’n klein exemplaar om op tafel te gebruiken, eentje uit de keuken.”

“Don was niet gemakkelijk om mee te leven", besluit Carole. “Zoals de meeste koppels, hadden we onze momenten. Maar ik heb hem nooit bedreigd en ik heb al zeker niets te maken met z'n verdwijning. Toen hij verdween, deed ik alles wat ik kon om de politie te helpen. Ik moedigde hen aan om de geruchten over Costa Rica te checken en ik huurde een privé-detective in. In de podcast ‘Joe Exotic’ van Robert Moor vertelde die: ‘Ze was hoffelijk, en ik had niet het idee dat ze ons foute info gaf of iets verborg.’”

Lees ook:

‘Tiger King’ al in 64 miljoen huishoudens op de buis geweest

Wordt ‘Tiger King’ Joe Exotic straks vrijgelaten? President Trump ‘zal het dossier bekijken’

‘Tiger King’: het onwaarschijnlijke verhaal achter de meest bizarre Netflixdocu ooit (+)