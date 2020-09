Carole Baskin uit ‘Tiger King’ waagt kans bij ‘Dancing with the Stars’ TDS

02 september 2020

17u12

Bron: ANP 0 TV Carole Baskin (59), een van de gezichten uit de populaire Netlix-docuserie ‘Tiger King’, doet mee aan het nieuwe seizoen van ‘Dancing with the Stars’. Dat maakte tv-zender ABC woensdag bekend. De 29e reeks van het dansprogramma, waar ook onder anderen rapper Nelly, Backstreet Boy AJ McLean en actrice Anne Heche aan meedoen, is vanaf maandag te zien.

Baskin werd in maart in een klap wereldberoemd door de documentaireserie rond de extravagante dierentuinhouder Joe Exotic. De jarenlange strijd die de dierenactiviste, zelf eigenaresse van een opvangcentrum voor katachtigen, had met hem over de behandeling van zijn honderden tijgers en leeuwen was de belangrijkste verhaallijn uit de serie.

Baskin probeerde de deuren van zijn dierenpark te sluiten en Joe zette op zijn beurt zijn vraagtekens bij de mysterieuze verdwijning van haar man. De vete liep steeds hoger op. Exotic, die eigenlijk Joe Schreibvogel heet, zit momenteel een celstraf uit voor onder meer het beramen van moord op Baskin.

Na het succes van ‘Tiger King’ werden verschillende projecten aangekondigd die erop waren gebaseerd. Zo maakt Kate McKinnon een serie over Baskin en werken ook Nicolas Cage en Rob Lowe mee aan andere shows over de dierentuinhouder.

LEES OOK:

Carole Baskin uit ‘Tiger King’ dan toch aangeklaagd voor verdwijning echtgenoot

Joe Exotic van ‘Tiger King’ lanceert onderbroeken met eigen gezicht