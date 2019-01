Caro Van Gorp (19) is nieuwe Miss Exclusive Redactie

26 januari 2019

23u50

Bron: eigen berichtgeving 6 TV Een kroontje van 28.000 euro op het hoofd en een gloednieuwe BMW onder de billen. De 19-jarige Caro Van Gorp uit Turnhout werd zaterdag uitgeroepen tot nieuwe Miss Exclusive - het mini-zusje van Miss België.

De afgestudeerde kapster draait al een tijdje mee in het wereldje en is een graag geziene podium-miss in het wielermilieu. Van Gorp werd verkozen tijdens een show die werd gepresenteerd door Veronique De Kock en rechtstreeks te volgen was op Stories-TV.

De nieuwe Miss Exclusive wordt eveneens de nieuwe Miss Earth Belgium en mag met die titel naar de Filipijnen om er ons land te vertegenwoordigen tijdens de internationale ‘Miss Earth’-verkiezing.