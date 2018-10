Carl Dircksens, de populaire woordvoerder uit ‘De Ideale Wereld’: "En zeggen dat ik een gebuisd acteur ben"

FV

11 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Als de cynische spreekbuis van Theo Francken of Kris Peeters is Lander Cobbaert uitgegroeid tot één van de smaakmakers van ‘De Ideale Wereld’. De man achter het hilarische typetje: Carl Dircksens (34). "Je wilt niet geloven hoeveel mensen denken dat ik écht de woordvoerder van N-VA ben", zegt Dircksens in Dag Allemaal.

Het prototype van de gladde woordvoerder, dat is Lander Cobbaert. Het soort dat met uitgestreken gezicht z’n politiek correcte boodschap vertelt voor de camera, maar ‘in vertrouwen’ tegen de filmploeg z’n échte gevoelens ventileert. En die zijn meestal meedogenloos hard voor z’n ‘broodheren’. Of die nu Theo Francken heet, of Kris Peeters. Of VTM, op het moment dat de zender Bo Van Spilbeeck aan de wereld openbaarde. Carl Dircksens speelt het allemaal met verve. Al blijkt dat hij eerder per ongeluk op het scherm belandde.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN