Canvasreeks ‘Albatros’ focust op zwaarlijvigheid: "Acteurs kennen de thematiek als geen ander"

10 april 2019

Deze week zijn de opnames van de achtdelige fictieserie 'Albatros' van start gegaan. De reeks, die op Canvas te zien zal zijn, werd bedacht door regisseur Wannes Destoop (34) en 'Radio Gaga'-presentator Dominique Van Malder (43). Die laatste heeft - als iets bredere acteur - ook zelf een rol in de reeks over zwaarlijvigheid.

De fictiereeks vertelt het verhaal van tien zwaarlijvige Vlamingen die samen naar het afslankingskamp Albatros in de Ardennen gaan. Daar ontdekken ze dat hun probleem niet alleen fysiek is, maar dat ze ook heel wat emotionele bagage met zich meesleuren. "Dat ik zo'n reeks zou maken, ligt misschien wel binnen de lijn van de verwachtingen", lacht Dominique. "Ik weet al sinds mijn zesde wat het is om een maatje meer te hebben. Ik was het dikkerdje van de klas, van de Chiro... Ik redde mezelf toen altijd uit benarde situaties door de ene grap na de andere uit te halen. Of mezelf al belachelijk te maken voor anderen daar de kans toe kregen. Voor mij was humor een schild dat ik kon gebruiken om niet gekwetst te worden. Dikkere mensen worden nu eenmaal anders behandeld dan slankere dennen, dat heb ik zelf meegemaakt. Rond mijn achttiende ben ik heel fel vermagerd en dan merk je gewoon dat mensen anders naar je kijken. Maar toen ik vervolgens stopte met roken, zijn er weer heel wat kilo's bijgekomen. En soms kwetst dat, ja. Onlangs was ik sushi gaan eten in een drukke zaak. Ik had een kruk aan de bar, maar de stoelen stonden daar redelijk krap opgesteld. Iemand wou naast mij komen zitten en vanuit mijn ooghoek zag ik iemand naar mij kijken van 'Wij gaan weg, want anders gaat dat hier krap worden'. Je kan dat weglachen, maar fijn is het niet. Ik snap wel waarom ik in dit lichaam woon en ik mag van geluk spreken dat mijn trauma's wel meevallen. Ik ben iemand die positief in het leven staat, maar ik ken ook mensen die dat geluk niet hebben."

Zoals een ajuin

"Tijdens het schrijfproces hebben we obesitas vergeleken met een ajuin", zegt Wannes. "Zwaarlijvige mensen zijn personen met heel veel lagen om hen te beschermen. Om tot de kern van het probleem te komen, moet je dat pantser laag per laag wegwerken. We hebben ook vaak samengezeten met de acteurs, zodat zij ook hun ervaringen konden delen. We willen daarmee zeker niet zeggen dat elke zwaarlijvige mens een trauma te verwerken heeft. Maar voor ons verhaal was het natuurlijk interessanter om wroetende personages te creëren."

"Het opzet van de serie klinkt dus heel - komt-ie - gewichtig, maar we wilden in de eerste plaats een tragikomische reeks maken", aldus Wannes. "Het is niet alleen kommer en kwel, er mag ook gelachen worden. Alleen zal het net iets dieper gaan dan een goedkope lach. (lacht)"

Bredere cast

De makers wisten voor dit ambitieuze project een sterke cast samen te stellen. Zo zullen de tien mensen met overgewicht vertolkt worden door Dominique Van Malder zelf, Ruth Beeckmans, Benny Claessens, François Neycken, Hilde Destoop, Isabelle Van Hecke, Marjan De Schutter, Thierry Janssen, Titus Muizelaar en Jerom Tillmans. "Sowieso is het eens leuk dat brede mensen mogen shinen", zegt Dominique. "Zij kennen de thematiek als geen ander en ik kan je verzekeren: het is erg confronterend om je lichaam op die manier in te zetten."

"We hebben deze acteurs uiteraard gekozen omdat ze geloofwaardig naar een dieetkamp moeten gaan, maar je mag ook niet vergeten dat het tien klasbakken zijn", vult Wannes aan. "Het fijne is ook dat je sommige acteurs in een heel andere rol gaat zien. Neem nu Ruth Beeckmans: zij staat vooral bekend als een komische actrice, maar in 'Albatros' gaat ze een cynische vrouw neerzetten. Heerlijk."

Topmodellen

De tien kampleden worden daarnaast bijgestaan door een team van onconventionele coaches. Die worden gespeeld door Tom Ternest, Janne Desmet en Dominiques 'Radio Gaga'-kompaan Joris Hessels. "Ik heb gekozen om mij te laten gaan in de breedte, terwijl Joris voor 'Albatros' juist heel hard gaan trainen is, zodat hij geloofwaardig de sportcoach kan neerzetten", zegt Dominique. "Ik hoop vooral dat mensen verder kijken dan het lichaam van de personages. De serie gaat in de eerste plaats over mensen die hun demonen aanpakken. Het had evengoed kunnen gaan over tien topmodellen. Nu, misschien doen we dat wel een volgende keer. Al zal dat dan toch zonder mij zijn. (lacht)"