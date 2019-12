Canvas plant ‘Chernobyl’-week BDB

19 december 2019

16u13 2 TV De prestigieuze HBO-reeks ‘Chernobyl’ over de kernramp in 1986 zal vanaf 13 april op Canvas te zien zijn. Dat heeft de VRT bekendgemaakt. De zender zal alle afleveringen in dezelfde week uitzenden en koppelt er een eigen documentairereeks aan.

Canvas kondigde in juni al aan dat het de uitzendrechten kocht voor de internationale succesreeks. Fans moesten echter nog even geduld uitoefenen vooraleer de reeks op het scherm kwam. Intussen is de uitzenddatum bekend: 13 april 2020. En om het geduld van de kijkers te belonen, pakt de zender het meteen groots aan.

Bingewatchen

Netmanager Olivier Goris kondigde vandaag aan dat alle afleveringen in dezelfde week worden uitgezonden en dat de reeks ook integraal op streamingplatform VRT Nu zal staan. Ideaal om te bingewatchen dus.

Canvas vult de serie aan met de driedelige reeks ‘Terug naar Tsjernobyl’, waarin Jan Balliauw naar de plaats van de ramp trekt. Hij zoekt naar de realiteit achter de fictie. “Hij onderzoekt de gevolgen ervan en stelt zich de vraag wat dit betekent voor onze kerncentrales en voor de toekomst van kernenergie op een planeet die gebukt gaat onder klimaatopwarming”, luidt het.

Canvas zet trouwens steeds meer in op VRT NU. Internationale topreeksen als ‘The Handmaid’s Tale’ en ‘True Detective’ zullen meteen bij de eerste aflevering al integraal online beschikbaar zijn, maar dat geldt ook voor eigen programma’s zoals ‘Procureurs’ met Gilles De Coster, ‘Brain Man’ met Otto-Jan Ham, en ‘Geheimen van het Lam Gods’ over de restauratie van het meesterwerk van Jan Van Eyck.