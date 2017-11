Canvas komt met opvolger voor 'Bevergem': 'Albatros' MVO

18u50 1 Canvas Albatros TV Productiehuis 'De Wereldvrede' maakte eerder al het bejubelde 'Bevergem' en het spannende 'Cargo'. 'Albatros', voorlopig nog een werktitel, draait rond 13 zwaarlijvige Vlamingen die twee weken op retraite gaan naar de Ardennen. Ze volgen er een confronterend afslankingskamp om hun obesitasdemonen te bestrijden.

De reeks werd geschreven door acteur Dominique Van Malder, die we kennen van Radio Gaga en zelf ook in de reeks gaat spelen. Ook Wannes Destoop schreef mee en neemt de regie op zich. Wannes, afkomstig van Waregem, maakte eerder al Badpakje 46, dat de juryprijs kreeg op het Filmfestival van Cannes in 2011. Ook regisseur Tom Dupont, die Dominique nog kent van bij Theater Antigone in Kortrijk en afkomstig van Lauwe, werkte mee aan het script. Over de cast is nog niet officieels bekend, maar officieus vielen al enkele straffe namen te horen, waaronder een paar West-Vlaamse klasbakken.

Als alles goed gaat, starten de opnames volgende zomer. De reeks zal te zien zijn op Canvas.