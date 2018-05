Canvas komt met eigen natuurdocumentaire zoals 'Planet Earth' MVO

02 mei 2018

07u42

Bron: Nieuwsblad 7 TV Canvas komt op de proppen met een nieuw, groot project. De zender werkt momenteel aan een dierenreportage waarin vier natuurgebieden onder de loep genomen worden. Een concept dat doet denken aan het populaire 'Planet Earth' van BBC.

De makers van ‘Dagelijkse Kost’ en ‘Goed Volk’ zetten hun schouders onder het programma. “We pakken dit aan alsof het een fictiereeks was,” zo laten ze weten in Het Nieuwsblad. Canvas toonde in het verleden al vele indrukwekkende natuurdocumentaires van buitenlandse zenders, maar dit wordt de eerste keer dat ze er zelf eentje produceren.

Vier seizoenen lang worden zeven natuurgebieden in België in de gaten gehouden. Onder andere Het Zwin in Knokke, Natuurpark Hoge Kempen in Maasmechelen, het Zoniënwoud in Brussel en Fondry des Chiens aan de Franse grens.

Regisseur Nico Van de Velde wil de documentaire op dezelfde manier aanpakken als een fictiereeks. "Dat betekent sowieso een groot budget, wat ook nodig is. Er is heel wat nieuwe technologie om fauna, flora en dieren in beeld te brengen."

De opnames starten in 2019, en de documentaire zou in 2020 op het kleine scherm te zien moeten zijn.