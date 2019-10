Camille uit ‘Belgium’s Got Talent’ wil operaster worden: “Maar die jaloerse blikken” Redactie

18 oktober 2019

10u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV De 15-jarige Camille Beniest uit Keerbergen heeft in ‘Belgium’s Got Talent’ iedereen omvergeblazen met haar fantastische stem. Het leverde haar een staande ovatie én de Golden Buzzer van Jens Dendoncker op. In 2013 waagde het meisje al eens haar kans in dezelfde VTM-talentenjacht. En in 2014 nam ze deel aan ‘The Voice Kids’. In weekblad TV Familie vertelt de zangeres over de dromen die ze koestert.

Aan je eerste poging in ‘Belgium’s Got Talent’ bewaar je niet zulke mooie herinneringen, hé Camille?

Goh, ik vond het wel spannend, hoor. ’t Was vooral niet plezant dat ik niet door mocht. Bij ‘The Voice Kids’ eindigde ik daarentegen bij de laatste twaalf. ’k Heb me daar geweldig geamuseerd én heel veel geleerd.

Natalia was toen jouw coach.

Ja, en ik ben nadien nog met haar naar de opera geweest. Zo’n toffe madam! Dankzij ‘The Voice Kids’ werd ik plots gevraagd om op trouwfeesten, begrafenissen en dergelijke te zingen. En ik heb zelfs een duet opgenomen met Axel Hirsoux, die dat jaar deelnam aan het Songfestival. En nu... Misschien komen er dankzij ‘Belgium’s Got Talent’ weer zulke mooie kansen voor mij.

Volgens de jury ben je een potentiële winnaar.

Ja, amai! Ze hadden zoveel mooie woorden voor mij over. En die Golden Buzzer van Jens... Ik had dat niet verwacht! Het motiveert me om nóg beter te doen. Ik zou echt van m’n hobby m’n beroep willen maken, zie je.

Je droomt ervan om operazangeres te worden.

Ja, al heel lang. Op mijn vierde heeft mijn mama, die pianiste is, mij leren pianospelen. M’n muzikale genen heb ik aan haar te danken. Toen ik zeven was, mocht ik een tweede instrument kiezen. Ik dacht meteen aan... mijn stem. Ah ja, ik deed bijna niks anders dan zingen. De zangjuf hoorde toen dat ik een goeie operastem heb.

(lees verder onder de foto)

Maar jij ging zelf ook graag die richting uit?

Zeker. Omdat ik operaliedjes echt mooi vind. Sinds mijn elfde volg ik professionele zanglessen en werk ik ook op techniek. En vanaf dit jaar volg ik operazangles. Daarin is ook ruimte voor toneel. Da’s leuk. Want acteren doe ik ook graag.

Dat moet een operazangeres ook kunnen, hé.

Ah ja, je moet je in een rol kunnen inleven. Want een operalied heeft vaak een diepere betekenis. En een rol in ‘Thuis’ of ‘Familie’... Dat zou ik ook wel zien zitten, hoor. Toen ik zes was ben ik zelfs met mama én ‘Thuis’- acteur Pol Goossen op tournee geweest. Zo’n aangename man!

Je hebt twee zussen. Zijn die ook muzikaal aangelegd?

Ja ja. Mijn oudste zus Charlotte en jongere zus Chloé spelen allebei piano op hoog niveau. Charlotte studeert nu voor piloot in Griekenland. Onze ouders steunen ons daar allemaal in. Zolang we ons best maar doen.

Je gaat nu uiteraard nog naar school.

Ik zit in het vierde jaar wetenschappen-wiskunde. Mét enkele vrijstellingen. Ik mag vakken als zedenleer en lichamelijke opvoeding laten vallen voor mijn muzieklessen. Want ja, daar kruipt veel tijd in. Na het middelbaar wil ik misschien naar Engeland of Italië opera gaan studeren.

Zijn jouw klasgenoten trots op jou?

Ik denk van wel. Al krijg ik soms ook jaloerse blikken. Omdat ik een beetje bekend ben en vrijstellingen krijg. Ik focus me helemaal op de muziek. Een vriendje heb ik niet. Daarom kan en ga ik alles op alles zetten in ‘Belgium’s Got Talent’, wees daar maar zeker van!