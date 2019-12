Cabaretier Najib Amhali heeft spijt van ‘De Battle’: “Als ik dat had geweten, had ik het nooit gedaan” SDE

Bron: De Telegraaf 0 TV Bij ons was de show al te zien, maar in Nederland wordt ‘De Battle’ pas vanaf zondag uitgezonden. Cabaretier Najib Amhali (48), die het Nederlandse team vertegenwoordigt, zegt in De Telegraaf dat hij achteraf best spijt heeft van zijn deelname.

“Toen ze me vroegen, beschouwde ik het in eerste instantie als een soort grap”, vertelt Najib Amhali in De Telegraaf. “Toen we eenmaal bezig waren, bleek dat ik écht trompet moest spelen, Chinees moest leren en moest stunten met een motor. Als ik dat had geweten, had ik het nooit gedaan!”

De cabaretier vormt samen met Katja Schuurman het Nederlandse team, en zij nemen het op tegen Gert Verhulst en James Cooke. Dat de opnames in België plaatsvonden, was ook niet ideaal, zegt Amhali. “Alleen al het feit dat je in een gigantische studio staat met zóveel Belgen en maar een paar Nederlanders. Je wordt standaard uitgejoeld tijdens de opdrachten, en als België wint dan was het applaus veel groter. Toen dacht ik wel van: oké, laten we in ieder geval niet verliezen.”

Maar niet elke stunt verliep even goed. “Ineens had ik les van een 11-voudig Nederlands kampioen motorstuntrijden. Die sprong op een gegeven moment met zijn fiets naar een rots twee meter boven hem. Kom ik daar aan met mijn amateur-rijgedrag…” Amhali kreeg zelfs een naar ongeluk. “Dat zal er op televisie straks vast heel spectaculair uitzien, maar ik kon zelf op dat moment alleen maar denken: ik kap ermee. Ik viel enorm, en dat heeft toch een deuk in mijn zelfvertrouwen opgeleverd. Daarvóór durfde ik veel meer. Gelukkig ben ik goed weggekomen.”