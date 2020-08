BV’s helpen kinderen opvoeden in nieuw VIER-programma BDB

13 augustus 2020

13u54

Bron: NB 0 TV Wat is de ideale opvoeding? Die vraag probeert Pedro Elias (45) te beantwoorden in het nieuwe VIER-programma ‘Opvoeden doe je zo’. Hij krijgt daarbij de hulp van BV’s die elke week voor 45 minuten de tijdelijke ouders worden van twee kinderen tussen 6 en 9 jaar. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

“Neem de titel vooral met een grote korrel zout”, zegt presentator Pedro Elias in Het Nieuwsblad. “Wij weten ook niet hoe het moet, die ideale opvoeding. Het enige wat ik hoop, is dat we de kinderen na afloop niet slechter afleveren dan dat we ze hebben gekregen. Al lijkt me dat ijdele hoop als je ziet met welke nieuwe ouders de kinderen soms opgezadeld worden.”

Onder anderen Herman Brusselmans, Natalia, Jonas Geirnaert, Jeroom, Dana Winner, Philippe Geubels, Pat Krimson, Pommeline Tillière, Rik Verheye en Margriet Hermans helpen mee opvoedkundige dilemma’s op te lossen. De opnames van ‘Opvoeden doe je zo’ starten volgende week. Het is nog niet duidelijk wanneer het programma te zien zal zijn.

Lees ook:

Pedro Elias, die zoontje met leukemie heeft, stuurt kinderen voorlopig niet naar school: “Wij wachten tot het écht veilig is”

Zoontje Pedro Elias getroffen door leukemie: “De wereld stortte in”