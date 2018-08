BV-kids maken kennis met minder fortuinlijke leeftijdsgenoten in nieuw tv-programma Redactie

03 augustus 2018

00u00 0 TV Zes jongeren van BV's maken kennis met leeftijdsgenoten voor wie het leven niet over rozen gaat. Dat is de rode draad van een nieuw VTM-programma dat in het najaar nauw aansluit bij Rode Neuzendag, die dit jaar focust op jongeren met psychische problemen.

Veel hadden ze niet gemeen, de zes jongeren die vorige week op kamp naar het Oost-Vlaamse Sinaai trokken. Behalve dat ze een bekende vader of moeder hebben, én dat ze sociaal geëngageerd zijn. Len Neefs, Tita Heldenbergh, Fiel Van Avermaet, Hebe Van de Veire, Chinouk Van Baelen en Obi Haubourdin: stuk voor stuk boeiende kids die zelf al wel wat hebben meegemaakt, maar hun jeugd toch vooral in een veilige cocon doorbrachten.

Elke dag andere taak

In het nieuwe programma, waarvoor de zes jongeren een deel van hun vakantie opofferden, maken ze kennis met leeftijdsgenoten voor wie het leven minder makkelijk loopt. Het is dus geen vakantietripje, wel een reality-check met het echte leven.

Elke ochtend vertrekken ze vanuit het basiskamp naar een onbekende locatie, waar ze worden geconfronteerd met een andere problematiek. Zo worden de zes in Pittem gedropt, waar ze een dag samenleven met tieners in de psychiatrische kliniek. Ze ondernemen ook een zware tocht met vier jongens en meisjes met een fysieke beperking en gaan sporten met patiënten van het Zeepreventorium. Op de agenda ook een uitgebreid bezoek aan het zomerkamp voor jonge holebi's en transgenders in Vorselaar. En gisteravond werd het kamp, zoals het hoort, met een feest afgesloten.

De zware en de mooie momenten, de harde confrontaties en de levenslessen zullen de basis zijn voor het nieuwe programma dat dit najaar op VTM zal worden uitgezonden.