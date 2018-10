Burgervader maar ook huisvader: Bart De Wever kijkt streng toe op zijn kroost MVO

10 oktober 2018

23u00 0 TV Paul Jambers ging vanavond in 'Jambers In De Politiek' langs bij de burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever.

Die neemt Jambers ook mee naar huis, waar hij zijn gezin voorstelt. Zo komen we erachter dat zijn zoon, Simon, goed is in het bespelen van de trompet. De Wever kijkt als strenge vader toe hoe Simon een deuntje ter ere van de Oud Strijders speelt. "Als je het zo speelt, zouden ze trots zijn," knikt Bart uiteindelijk goedkeurend. "Het was bijna perfect."