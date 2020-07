Buldog uit ‘Zie Mij Graag’ overleden: “Gelukkig kunnen we hem nog op tv zien” BDB

22 juli 2020

12u39

Bron: GVA 0 TV De Franse buldog Flor, die in de Eén-reeks ‘Zie mij graag’ omgedoopt werd tot Franske, is op 11-jarige leeftijd onverwachts overleden. “Maar het is een troost dat hij een plek heeft gekregen in de VRT-archieven”, zegt eigenares Cynthia Janssen (56) in Gazet Van Antwerpen.

Flor was in de tv-reeks de hond van het personage van Tine Embrechts. Er werd zelfs een speciale aflevering voor het dier geschreven, waarin hij moest doen alsof hij dood was. “Flor heeft ruim 20 minuten zonder te bewegen stil gelegen. Dat hadden ze daar nog nooit meegemaakt”, vervolgt Cynthia.

Afgelopen weekend weekend liet de tv-hond echter onverwachts het leven. Hij werd 11 jaar oud. “Om 11 uur liep hij hier nog vrolijk tussen de bloemen. Om 12 uur deed hij plotseling vreemd en kleurde zijn tong spierwit. Onderzoek wees uit dat hij verschillende tumoren had en een gescheurde milt. Een uur later hebben we, samen met de dierenarts, beslist om hem te laten inslapen. Gelukkig kunnen we hem nog op televisie zien.”