Buiten westen! De eerste echte knock-out in 'Boxing Stars' is een feit (+ wat u niet zag op tv)

Bron: VTM 98 TV Vandaag was het in 'Boxing Stars' aan zwaargewichten Kamal Kharmach, Bill Barberis, Marie Verhulst en Hilde De Baerdemaeker om uit te vechten wie de beste bokser was. In ronde twee werd Kamal met een zuivere knock-out verslagen door Bill. Ook Marie won in de tweede ronde na opgave van Hilde. Zij mogen zich nu bokskampioen noemen bij de zwaargewichten.

Bekijk hier de eerste reacties van de winnaars van vanavond:

Marie en Hilde lieten niets aan het toeval over en klopten vanaf de eerste seconde alsof hun leven ervan af hing. In ronde twee stak Marie nog een tandje bij waardoor Hilde besloot om op te geven. “Marie kwam echt als een stormram. Op een bepaald moment kon ik de vele vuisten niet meer aan en dacht ik: klaar is Kees, het is mooi geweest”, vertelde Hilde. “Ik ben trots op mijn overwinning, maar ik ben ook heel blij dat het gedaan is. Ik heb wat last van mijn kaak, dus ik denk niet dat ik morgen goed ga kunnen eten”, zei Marie uitgeput.

Gert Verhulst zag zijn dochter heel wat lappen uitdelen, maar ook incasseren: “Ik vond het nog erger om naar te kijken dan vorige keer. Ze heeft een paar serieuze lappen op haar gezicht gekregen en ik vond het heel heftig. Ik ben er even niet goed van.” Opa Jos was erg fier op zijn kleindochter: “Ik vond het fantastisch. Ik ben echt blij dat ik er bij was.” Ook Pieter, de man van Hilde, moest na de kamp even bekomen: “Ik denk dat ik mij voel zoals Gert, maar dan over mijn vrouw. Ze heeft gevochten als een leeuwin en dat vind ik wel ferm.”

Bill Barberis slaat Kamal Kharmach KO

Ook Bill Barberis en Kamal Kharmach zetten alles op alles tijdens hun finalekamp. Het ging er hard aan toe en de schijnbaar onvermoeibare Kamal maakte het Bill erg moeilijk. Lange tijd ging het gelijk op en bleef het erg spannend, maar in de tweede ronde haalde Bill uit met een stevige uppercut, die leidde tot een KO. Zo was de wedstrijd ook meteen beslist. “Kamals vuisten komen hard aan, amai! Ik ben heel blij en ik wil heel mijn team en al mijn supporters bedanken voor alles”, zei Bill na afloop. “Bill heeft heel veel druk gezet, ik kon zijn vuisten moeilijk ontwijken en zijn stoten kwamen hard aan. Ik kan niet meer zeggen dan dat Bill dit verdiend gewonnen heeft. Hij was superieur”, geeft Kamal toe.

Tanya, Bills vriendin, was onder de indruk van de kamp: “Dit was een waanzinnige kamp. Het was echt op leven en dood. Ik vond het super om naar te kijken.” Ook Kamals vrouw Siham keek vol bewondering naar de wedstrijd: “Ik ben er nog altijd niet goed van. Het was een eerlijke match en ze hebben allebei heel goed gebokst! Ik denk dat Kamal terug zal gaan boksen en ik ga gewoon meedoen.”

De emotionele speech van Kamal na afloop van de kamp

Kamal had zelf gevraagd om deel te nemen aan Boxing Stars om een statement te maken. Nadat hij 120 kg was afgevallen, zag hij de kilo’s er opnieuw terug bijkomen en dat wilde hij niet zomaar laten gebeuren: “Ik wilde terug iets aan mijn gewicht doen, want er waren heel wat mensen die in mijn verhaal hoop zagen. Toen ik terug bijgekomen was vond ik dat erg voor alle mensen die in mij geloofden. Ik wilde iets doen om te laten zien dat je van ver kan komen, maar dat het uiteindelijk wel lukt!”

Dit zag je niet op tv!

Hilde De Baerdemaeker pept zich nog een laatste keer op voor de bokswedstrijd tegen Marie Verhulst .

Hilde had zich eerder al bewezen in haar kamp tegen Eline De Munck, maar voor de finale tegen Marie Verhulst moest alles perfect zijn. Ook mentaal moest ze sterk in haar schoenen staan. Daarom pepte Hildes coach Farid El Houari haar tijdens de laatste training nog even op: “Als Marie over u loopt, dan is dat enkel omdat jij het toelaat. Je vuisten moeten ontploffen!” Ze was alvast niet meteen van plan om Marie de winst zomaar cadeau te doen. “Over mijn lijk”, zei Hilde. “Ze moet eerst nog kennismaken met mijn vriendjes: mijn vuisten!” Al roken die vuisten wel niet al te fris meer …

“Ik kan niet meer ademen door mijn linker neusgat.”

In volle voorbereiding voor zijn wedstrijd tegen Kamal Kharmach, kreeg Bill een stevige dreun op zijn neus van zijn sparringpartner. “Ik kan niet meer zo goed ademen langs mijn linker neusgat”, vertelde Bill. “Het kan zijn dat het wat gezwollen is of dat je tussenschotbeentje wat verschoven is. Misschien moet je nu een tik op de andere kant krijgen zodat het beentje terug recht staat”, lachte Bills coach en ex-wereldkampioene Daniëlla Somers. Of het tussenschotbeentje na de vele klappen van Kamal ondertussen al terug recht staat is niet geweten.