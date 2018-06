Bugs Bunny keert terug naar het kleine scherm KD

15 juni 2018

11u04

Bron: Warner Bros 0 TV Bugs Bunny en de andere 'Looney Tunes' keren binnenkort terug naar het televisiescherm. Warner Bros heeft aangekondigd een nieuwe reeks rond de figuurtjes te maken.

De 'Looney Tunes' bestaan al sinds 1930 en zijn sindsdien eigenlijk nooit meer weggeweest. De figuurtjes kregen meerdere reeksen, de laatste in 2014. Warner Bros laat nu weten terug te willen inzetten op Bugs Bunny en co. De nieuwe reeks moet in 2019 op het Amerikaanse scherm verschijnen. Wanneer en of de reeks ook in België te zien zal zijn is nog niet geweten.

'Looney Tunes Cartoons' wordt de naam van de nieuwe remake. De afleveringen zullen variëren van één tot zes minuten. Alle afleveringen samen zouden goed zijn voor duizend minuten animatie. Opmerkelijk: de studio heeft meerdere tekenaars ingehuurd voor de reeks en moedigt hen aan om elk in hun eigen stijl te tekenen. Bugs en de andere cartoondieren kunnen er dus elke aflevering anders uitzien.