Bryan Adams is grote fan van Johan Museeuw: "We hebben nog contact via Instagram"

25 augustus 2020

22u15

Bron: VIER 0 TV Zanger Bryan Adams (60) is helemaal weg van onze wielerlegende Johan Museeuw (54). Dat vertelde de ex-wielrenner dinsdagavond in het VIER-programma ‘Het Rad’.



“In 1996 ging ik naar een concert van Bryan en achteraf werd ik uitgenodigd in z'n loge”, aldus Museeuw, die de letterzetter van dienst was in de spelshow met Peter Van de Veire. “Toen ik binnenkwam, stond de champagne klaar. Tot m’n grote verbazing wist de zanger alles over m’n carrière."

Museeuw was in de wolken toen hij vernam dat de superster zo naar hem opkeek. “Natuurlijk was dat fantastisch. Of we nu nog contact hebben? We spreken elkaar nog af en toe via Instagram.”