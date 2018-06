Bruno Wyndaele maakt comeback op Eén met 'De zomer van...' SD

05 juni 2018

07u53

Bron: Het Nieuwsblad/VRTNWS 0 TV Bruno Wyndaele (52) gaat de nostalgische toer op met "De zomer van...", een nieuw praatprogramma op Eén waarin hij elke dag één gast op een zomerse locatie ergens in Vlaanderen uitnodigt. Hij neemt de tijd voor een intiem gesprek over alle aspecten van het leven.

Drie weken lang zal Bruno Wyndaele in 'De zomer van...' praatgasten uitnodigen in een talkshow vanop drie locaties in Vlaanderen, met telkens één centrale gast. “Ik heb het al de kleinste show ter wereld genoemd”, vertelt Wyndaele aan Het Nieuwsblad. “Het is geen talkshow met een enorm decor en drie gasten op de bank. Dan wordt het toch net iets intiemer”, aldus de presentator.

Wyndaele nodigt in zijn talkshow telkens één gast uit die iemand mag meebrengen. “Iemand waar hij of zij een band mee heeft, die het volgens die gast verdient om ook een keer op televisie te komen. Daar praat ik mee, alsof we op een terras zitten op een avond die net als het leven eeuwig lijkt te duren. We nemen onze tijd, reflecteren over het leven. Ik doe dat in de zomer ook altijd. Ik sta stil, stel me de vraag of ik wel goed bezig ben. Ik maak plannen. Om in september weer door te doen als altijd.”

De locaties zijn nog niet bekend. Wel weten we dat het om drie toplocaties gaat in Vlaanderen. "We nemen het risico om het buiten te doen. Op een plek waarvan je thuis denkt: dààr zou ik willen zitten. Er is publiek bij, maar als er twintig mensen zitten, zal het goed vol zitten. Geen tribunes dus, geen versterking zoals op festivals, geen publieksopwarmer, wel een muziekgroep. De duurste show ter wereld is het dus ook al niet. (lacht) Wij hebben dit idee zo aan Eén voorgesteld, we hebben niet moeten inbinden. Meer dan dit hadden we niet nodig.”

Qua gasten kan hij met dit programma naar eigen zeggen alle kanten uit, en zo heeft hij het 't liefst. "Ze moeten relevant zijn, dit jaar iets hebben meegemaakt. Maar het is geen vereiste dat ze een nieuwe plaat of een nieuw boek hebben. Ik zou zeggen: integendeel.” Op de gastenlijst staan nu al Bart Peeters, Jeroen Meus, Jani Kazaltzis, Tine Embrechts en Dina Tersago.

'De zomer van...", vanaf 13 augustus van maandag tot donderdag om 21u20 op Eén.