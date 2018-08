Bruno Wyndaele heeft na 15 jaar weer z'n eigen talkshow Jolien Boeckx

00u00 0 TV Vijftien jaar nadat hij 'De laatste show' vaarwel zei, haalt Bruno Wyndaele (52) de interviewer in hem weer naar boven. In 'Het zomert met' blikt hij drie weken lang met een gast terug op een speciale zomer. "Ik was het destijds beu om elke BV telkens opnieuw te interviewen, maar nu kriebelt het weer. Hopelijk kan ik het nog."

Bart Peeters, Dina Tersago, Karen Damen, Jani Kazaltzis, Tine Embrechts, Fatma Taspinar, Imke Courtois, Alex Agnew, Leen Dendievel en Dieter Coppens: allemaal hebben ze al toegezegd. "Hoe beleven zij de zomer, waar staan ze in hun leven en hoe denken ze na over de toekomst? Dat wil ik te weten komen", vertelt Bruno. Een band met Isolde Lasoen en Patrick Riguelle zorgt voor zomerse melodieën om bij weg te dromen. Al zorgen de warme dagen daar ook al voor. "Dit programma kon niet idealer gepland zijn. Al zijn we op onze drie locaties - kasteel Wissekerke in Kruibeke, de Plantentuin in Meise en de Abdij van Vlierbeek in Leuven - ook voorbereid op slecht weer."

Alleen nog de toffe

Het is al vijftien jaar geleden dat Wyndaele nog gastheer was van een talkshow. "Ik hoop dat ik nog kan interviewen", lacht hij. "Toen we begonnen na te denken over dit programma, was het voor mij direct duidelijk dat ik de interviews nog eens zélf wilde doen." Al was van een gemis geen sprake. "Toen ik stopte, had ik het wel gezien. Vijf jaar 'De laatste show' betekende élke dag tot wel vijf interviews. Ik had niet alleen elke bekende mens al geïnterviewd, maar dan nog verschillende keren. Zelfs hun ouders en kinderen, tot de hond toe. (lacht) Intussen zijn er heel veel nieuwe bekende mensen bijgekomen. In 'De laatste show' was ik ook een allemansvriend, ik stond tegenover iedereen positief. Zelfs al waren het toen 500 gasten per seizoen. Nu zijn het er slechts 12. Het zijn dus alleen nog maar mensen die ik echt tof vind, ik moet niet meer doen alsof. (lacht)"

'Het zomert met': om 21.20 uur op Eén.